North American Maiden Winners February 23

Awesome Again–Ever and Anon by Carson City; NOW AND AGAIN, g, 3, AQU, Mcl 25000, 2-23, 1m, 1:43 . B-Jumping Jack Racing LLC (NY.). $25,000 ’18 FTMOCT.

Competitive Edge–Reina Diamante by Pulpit; K P INDY, c, 3, SA, Msw, 2-22, 5 1/2fT, 1:03 3/5. B-Steven Nicholson & Brandi Nicholson (KY.). $40,000 ’18 KEESEP; $170,000 2019 OBSMAR.

Constitution–Sacred Forest by Forestry; MYEERAH, f, 3, TP, Msw, 2-22, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Jeff Little, Teresa Little & Marilyn Little (KY.). $50,000 ’17 KEENOV; $30,000 ’18 KEESEP.

Empire Maker–Lochinvar’s Gold by Seeking the Gold; FINDING FAME, f, 3, GP, Msw, 2-23, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (KY.). $425,000 ’18 KEESEP. *Full to Mei Ling(MG3P$522,383).

Friesan Fire–Lucky Bridle by Unbridled Jet; LUCKY EMBER, f, 3, LRL, Mcl 10000, 2-23, 1m, 1:43 . B-Black Fox Farm (MD.). $17,000 ’18 FTMOCT.

Goldencents–Empire Diva by Empire Maker; EMPIRE OF GOLD, c, 3, HOU, Msw, 2-22, 5 1/2f, 1:04 . B-W C Racing (KY.).

Handsome Mike–Bel Dancing by Belgravia; LA FLAMENCA, f, 3, GP, Mcl 12500, 2-23, 1m, 1:39 4/5. B-Jorge Tabraue (FL.).

Istan–Goldilock’s Bear by Irish Tower; PISTON, c, 3, GG, Msw, 2-23, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $25,000 ’18 KEESEP. *Full to Mr. Bowling(G3$421,113).

Itsmyluckyday–Latest Thinking by Tale of the Cat; SILLY NOTION, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-23, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-Dr. John E. Little (KY.).

Lucky Pulpit–Long Legged Lovely by Benchmark; LUCKY LONG LEGS, f, 3, SA, Mcl 50000, 2-23, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Rick Waller & Sharon J. Waller (CA.).

Man On the Street–Dance With Hargett by Hargett; UN NAMEABLE STREET, g, 3, FON, Msw, 2-23, 4f, :46 4/5. B-Adina Baker (OK.).

Midshipman–Pretty Honoree by Double Honor; AIREDALE, g, 3, HOU, Mcl 7500, 2-22, 7f, 1:26 3/5. B-Magda Jacobs & Harry L. Landry (NY.). $15,000 ’18 FTKOCT; $8,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Jules N Rome(MSW$472,534).

Palace Malice–Southern Belle by Dixie Union; DUCHESS OF SUSSEX, f, 3, GP, Msw, 2-23, 1mT, 1:37 2/5. B-Machmer Hall (KY.). $275,000 ’18 FTKJUL.

Pollard’s Vision–Zarba’s Production by Run Production; SEEING DOUBLE, f, 3, HOU, Mcl 15000, 2-22, 1m, 1:41 1/5. B-P & D Racing Stables (OK.).

Poseidon’s Warrior–Volans by Badge of Silver; RITA OF CASCIA, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-23, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Raimundo Araujo (FL.).

Run Brother Ron–Swiss Mystress by Swiss Yodeler; MISS SWISS, f, 3, LA, Mcl 3500, 2-22, 4 1/2f, :53 1/5. B-George Schmitt & Mary Clare Schmitt (CA.).

Street Sense–Kind Words by A.P. Indy; SPARTANKA, f, 3, GP, Msw, 2-23, 1m, 1:37 4/5. B-Godolphin (KY.). $19,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Amazing Speed (IRE)(champion in Saudi Arabia).

Tapiture–Louisiana Lace by Cuvee; LACI LU, f, 3, DED, Msw, 2-22, 5f, 1:00 3/5. B-4 M Ranch & Lora Pitre (LA.). $11,000 2019 TEXAPR.

Tapizar–I’m Authorized by Cryptoclearance; TAPIZEARANCE, g, 3, AQU, Mcl 40000, 2-23, 6f, 1:12 4/5. B-Linda McConnell & Bruce McConnell (NY.).

Tonalist–Quintile by Langfuhr; LINNY KATE, f, 3, GP, Msw, 2-23, 1mT, 1:35 1/5. B-Nursery Place, Donaldson & Broadbent (KY.). $120,000 ’18 KEEJAN; $200,000 2019 OBSMAR.

Uh Oh Bango–Luxuriance by In Excess (IRE); UH OH LUCY, f, 3, TUP, Moc 30000, 2-23, 5 1/2f, 1:03 . B-Kevin Rice Owens (AZ.).

Uncle Mo–Bow Bells by Giant’s Causeway; PRINCESS MO, f, 3, SA, Msw, 2-23, 1m, 1:38 2/5. B-Barronstown Stud (KY.). $100,000 ’17 KEENOV; $20,000 2019 OBSMAR.

War Power–Fable Affair by Tale of the Cat; FABLES LOVE AFFAIR, f, 3, TUP, Mcl 10000, 2-23, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Pooli Thoroughbreds (BC.).

Windsor Castle–Fancy Up by Smoke Glacken; FANCY CASTLE, c, 3, CT, Msw, 2-22, 4 1/2f, :53 1/5. B-John A. Casey (WV.).

Animal Kingdom–Sky Willow by Empire Maker; STIVA, f, 4, LRL, Mcl 25000, 2-23, 1m, 1:39 4/5. B-George Strawbridge (KY.).

Bellamy Road–Cold Hard Truth by Successful Appeal; YOUNG BULL, g, 4, OP, Msw, 2-23, 6f, 1:12 . B-McDowell Farm (AR.).

Drosselmeyer–Antifreeze by It’s Freezing; BALLET ON ICE, f, 4, HOU, Msw, 2-22, 5fT, :58 4/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $7,700 ’16 KEENOV. *1/2 to Barber(MSW$259,113) *1/2 to Force Freeze(G2$853,695).

First Samurai–Jealousofmyboogie by Speightstown; SAMMY’S TOWN, f, 4, TAM, Mcl 16000, 2-23, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Ruby N Stable, LLC (KY.).

Giant’s Causeway–Rum Charger (IRE) (G3), by Spectrum (IRE); GEOGRAPHY, g, 4, TAM, Mcl 25000, 2-23, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Mr. & Mrs. Bertram R. Firestone (KY.). *1/2 to Winchester(MG1$1,582,309) *1/2 to Middleburg(MG3$429,760).

Ordained–Spring Cat by Noble Cat; ORDAINED CAT, g, 4, OP, Mcl 20000, 2-23, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Donna Dixon & Joe Martin (AR.).

Run Production–Siberian Cat by Siberian Express; SIBERIANPRODUCTION, f, 4, DED, Mcl 10000, 2-22, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Chad White (LA.).

Tapizar–Crystal B Good by Successful Appeal; EMERALD MAGIC, g, 4, GG, Msw, 2-23, 6f, 1:10 1/5. B-James Nicol (KY.). $20,000 ’17 KEESEP.

Mine for Gold–Melody Ruth by Waki Warrior; HOLD FAST KAT, m, 5, FON, Msw, 2-23, 4f, :48 3/5. B-Kathleen Ann Krause (NE.).

Primary Suspect–Thistledew by Suave; PRIMARY PAULA, m, 5, OP, Mcl 20000, 2-23, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Jim Pat Mills (AR.).