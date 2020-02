North American Maiden Winners February 26

Champ Pegasus–Floatthrutheair by Orientate; THECHAMPISFLORING, f, 3, TUP, Mcl 5000, 2-26, 5f, :57 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,700 ’18 CTNAUG.

Congrats–Sara’s Smile by Tale of the Cat; GRINS N’ WINS, f, 3, MVR, Msw, 2-26, 6f, 1:15 4/5. B-R Gorham & Mast Thoroughbreds LLC (OH.).

First Dude–Silver Lining by Runaway Groom; ROAN MOUNTAIN, c, 3, GP, Mcl 12500, 2-26, 1m, 1:39 . B-Donald R. Dizney, LLC (FL.).

First Dude–Chancey Light by Colony Light; FIRST HOMESTEAD, g, 3, TAM, Mcl 25000, 2-26, 6f, 1:11 2/5. B-, Peggy Dellheim & Pete Mattson (FL.).

Gemologist–Awesome Dove by Awesome Again; YOUNG RAYMOND, g, 3, GP, Mcl 25000, 2-26, 5fT, :56 . B-John Liviakis (KY.).

Interactif–Rash Decision by Mt. Livermore; BROAD DECISION, g, 3, DED, Msw, 2-25, 7f, 1:28 2/5. B-Barry C. Thomas (LA.).

Paynter–Quality Kitten by Kitten’s Joy; PUKALANI, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-26, 1m 40y, 1:44 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Stephanotis–Anna Bird Rulez by Sharp Humor; QUINN ELLA, f, 3, HOU, Mcl 12500, 2-26, 1m, 1:41 3/5. B-Bradley Auger & Ron Bacon (BC.).

The Factor–Belle Vlada (IRE) by Kheleyf; MEMPHIS SHOWBOAT, f, 3, GP, Mcl 50000, 2-26, 1mT, 1:36 4/5. B-M. Kisber, S. Laymon, M. Gramm, M. Pietrangelo & C. Sanders (KY.).

Hear No Evil–Donya by Anabaa; FRIENDLY FELLA, g, 4, GP, Mcl 16000, 2-26, 1 1/16mT, 1:40 4/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

I Want Revenge–Belle Noelle by Scrimshaw; BEAU LUMINARIE, g, 4, GP, Msw, 2-26, 1m, 1:34 4/5. B-Linda S. Pavey (KY.).

Liaison–Flirt Ina Skirt by Pikepass; PRIME HOOK, c, 4, DED, Mcl 10000, 2-26, 1m, 1:43 4/5. B-Barr Inman (KY.). $3,000 ’17 FTKOCT.

Littleexpectations–Cats Rule by Sir Cat; EXPECT A CAT, g, 4, HOU, Mcl 25000, 2-26, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Keith I. Asmussen (TX.). $6,000 2018 TEXAPR.

Temple City–Lucky Satchel by Tactical Cat; DITTEN WADDY, f, 4, MVR, Mcl 5000, 2-26, 1m 70y, 1:50 3/5. B-Smokey Creek Farm (IL.).