North American Maiden Winners February 28

Abstraction–Lady Genius (MSW$354,022), by Quinton’s Gold; NEAR GENIUS, g, 3, SUN, Msw, 2-28, 5f, :58 1/5. B-Bill Carson, Mike Carson & Leach Racing LLC (NM.).

Americain–South Sound by Stroll; LAURALEE COCODREE, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-27, 1m, 1:44 4/5. B-Jason Hall & Jon Dean (LA.). $10,000 2019 ESLTYO.

Behold de Buy–Avery’s Arabesque by Marino Marini; BEHOLD DE SKY, f, 3, FON, Msw, 2-28, 4f, :48 1/5. B-Donna Eaton (CO.).

Closing Argument–Southern Duchess by Concerto; R T’S DUCHESS, f, 3, DED, Mcl 20000, 2-27, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Richard Tate (LA.).

Corinthian–Town Talk by Thunder Gulch; TOWN SPIRIT, f, 3, PEN, Mcl 25000, 2-28, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Mary R. Szeyller (PA.).

Creative Cause–Pyrite Princess by Spring At Last; CUBIC SOUND, c, 3, CT, Msw, 2-27, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Heinz J. Steinmann (WV.).

Daredevil–Red Hot Tweet by Heatseeker (IRE); RED HOT DEVIL, c, 3, FG, Mcl 15000, 2-28, 6f, 1:11 2/5. B-St. Simon Place, Scott Stephens & Betsy T. Wells (KY.).

Empire Maker–Positively Royal by Bernardini; ROMAN EMPIRE, c, 3, GP, Msw, 2-28, 1m, 1:37 4/5. B-Bill Mathis & Terry Mathis (FL.).

Flashback–Little Miss S by Candy Ride (ARG); GRAYCLIFF, f, 3, TAM, Mcl 25000, 2-28, 6f, 1:12 4/5. B-Glen Hill Farm (KY.).

Liaison–Achalaya by Bellamy Road; SPECIAL LIAISON, f, 3, GP, Mcl 50000, 2-28, 1mT, 1:36 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (FL.). $18,000 ’18 OBSOCT. *1/2 to Casa Creed (G2$364,508).

Maclean’s Music–Oak Flat by Benton Creek; MISTER MCLEAN, g, 3, GG, Mcl 25000, 2-28, 6f, 1:11 3/5. B-Windylea Farm-New York LLC (NY.). $15,000 ’18 KEESEP.

Medal Count–Tajol by Spring At Last; BRONZE MEDAL, c, 3, TP, Mcl 7500, 2-27, 6 1/2f, 1:20 4/5. B-Al Mazzetti (KY.).

Midnight Lute–Solid Gold by Street Sense; FEVOLA, g, 3, AQU, Mcl 50000, 2-28, 6 1/2f, 1:19 . B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $50,000 ’17 FTKNOV; $85,000 ’18 FTKJUL.

Mr Speaker–Appeal to the Win by Successful Appeal; MR PHIL, c, 3, AQU, Msw, 2-28, 6f, 1:13 . B-Peter Berglar Racing Interests LLC & Narola, LLC (KY.). $30,000 ’17 KEENOV.

Star Guitar–Illustrious Dream by Dayjur; STAR’S DREAM, f, 3, FG, Mcl 25000, 2-28, 6f, 1:13 1/5. B-Oak Leaf Farm TCLP (LA.). $14,000 2019 ESLTYO.

Uncle Mo–Annis by Texas Glitter; UNCLE BUD, g, 3, TAM, Msw, 2-28, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Michael C. Stinson (KY.). *1/2 to Proceed (MSW$468,329).

Bellamy Road–Lady in Ermine by Honour and Glory; LAUREL LADY, f, 4, LRL, Mcl 10000, 2-28, 1m, 1:41 3/5. B-Carol Kaye & Boyce Stable (MD.). *1/2 to I’m Betty G (MG1P$353,100).

Cairo Prince–Fought the Fight by War Front; DON’T FIGHT, f, 4, TAM, Mcl 12500, 2-28, 1m 40y, 1:43 1/5. B-Brereton C. Jones & Bret Jones (KY.).

Candy Ride (ARG)–Receipt by Dynaformer; GALLANT PLUNGER, c, 4, OP, Msw, 2-28, 6f, 1:10 . B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $100,000 2019 KEENOV. *1/2 to Feathered (G3$577,474).

Creative Cause–Pardon My Excess by In Excess (IRE); EXTRA EXTRA, g, 4, GP, Mcl 25000, 2-28, a7 1/2fT, 1:29 3/5. B-Heinz J. Steinmann (KY.).

Great Notion–Super Tough by Good and Tough; MR OPPORTUNITY, g, 4, CT, Mcl 5000, 2-27, 4 1/2f, :53 2/5. B-PTK, LLC (MD.). $4,000 ’17 KEESEP.

Heatseeker (IRE)–Amapola’s Wish by Cozzene; LYDIA O LYDIA, f, 4, GG, Mcl 8000, 2-28, 6f, 1:11 2/5. B-Cole Ranch (CA.). $6,000 ’17 BESOCT.

Hold Me Back–Baklava by Sefapiano; PULL ME BACK, g, 4, TP, Mcl 5000, 2-27, 6f, 1:13 4/5. B-Megan M. Morrison (KY.). $1,200 ’17 KEEJAN.

Justin Phillip–Princess Mia by Silver Train; LIVE IT UP, f, 4, TP, Mcl 5000, 2-28, 1m, 1:42 4/5. B-Emerald Q Partners, Inc. (KY.). $2,000 ’16 KEENOV.

Lemon Drop Kid–Shatoosh by Langfuhr; DORITA’S LEMON, f, 4, SA, Mcl 20000, 2-28, 6f, 1:12 3/5. B-Dorothy A. Matz (KY.). $30,000 ’17 KEEJAN.

Malibu Moon–Miss Pleasant by Pleasantly Perfect; PLEASANT MOON, g, 4, DED, Mcl 20000, 2-27, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Diamond A Racing Corp. (KY.). $150,000 ’17 KEESEP.

Malibu Moon–Catrageous by Tale of the Cat; MALIBU CAT, f, 4, SA, Mcl 50000, 2-28, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $205,000 2018 BES2YO.

Shackleford–Jewel in the Crown by Seeking the Gold; JEWELED CROWN, f, 4, OP, Mcl 40000, 2-28, 6f, 1:12 2/5. B-Dr. Rebecca Bynum-Avery & Four Legacy LLC (AR.). $27,000 2018 ESLTYO.

War Front–Liscanna (IRE) (G3), by Sadler’s Wells; BORDER TOWN, c, 4, SA, Msw, 2-28, 1 1/8mT, 1:48 . B-Mrs. E Stockwell (KY.). *Full to Hit It a Bomb (G1$626,653) *Full to Brave Anna (G1).

Will Take Charge–Sacred Forest by Forestry; SACRED LADY, f, 4, LRL, Mcl 16000, 2-28, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Marvin Little Jr. (KY.). $170,000 ’16 KEENOV; $105,000 2018 OBSMAR.