North American Maiden Winners February 5

Amira’s Prince (IRE)–Bel Air Kid by Lemon Drop Kid; RIKKI’S GIFT, f, 3, HOU, Mcl 25000, 2-5, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Wayne Detmar (FL.).

Bold Red–O. T. Hughes by Henny Hughes; REALLY RED, g, 3, MVR, Msw, 2-5, 6f, 1:13 3/5. B-Debra Schaber (OH.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Brave Dave–Sack O Rocks by Buzzy’s Gold; ERICKA ROCKS, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-5, 5f, 1:01 2/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Brethren–Shesasurething by Prospectors Gamble; BOLT, g, 3, GP, Mcl 25000, 2-5, 5fT, :56 3/5. B-Arindel (FL.). *1/2 to Bustin Stones (G1$480,150).

Hat Trick (JPN)–Bluegrass Arch by Bluegrass Cat; HE’S A SUITOR, c, 3, HOU, Msw, 2-5, 6f, 1:12 4/5. B-Lori Collinsworth & Mark Collinsworth (TX.).

Malibu Moon–Ransomed Heart (IRE) by Galileo (IRE); MELISSANI, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-5, 1mT, 1:38 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $150,000 ’18 KEESEP; $15,000 2020 OBSJAN.

Rattlesnake Bridge–Nina’s Gift by Victory Gallop; LORILOUPIES, f, 3, GP, Mcl 50000, 2-5, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Max Ubide (FL.).

Seville (GER)–Easy Biscuit by Bernstein; O K GAME ON, g, 3, PEN, Mcl 16000, 2-5, 1m, 1:38 4/5. B-Kenneth G. Groff (PA.).

Take Charge Indy–Bauble by Tale of the Cat; COACH BAHE, c, 3, FG, Msw, 2-5, 1m, 1:40 . B-Merriebelle Stable, LLC (KY.). $240,000 ’18 KEESEP.

Union Rags–She Be Keene by Posse; RAMAAH, c, 3, HOU, Mcl 15000, 2-5, 1m, 1:41 4/5. B-Nancy Mazzoni (KY.). $175,000 ’18 FTKFEB; $130,000 ’18 KEESEP.

Will Take Charge–Peace Preserver (G3$382,166), by War Front; PEACE TAKER, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-5, 1mT, 1:38 3/5. B-Bridlewood Farm (FL.).

Bullet Train (GB)–Aunt Mabel by Flatter; RIDING THE TRAIN, g, 4, HOU, Mcl 50000, 2-5, 5fT, :58 4/5. B-Paul Pearson (IA.).

Jersey Town–Timed Perfectly by Perfect Soul (IRE); NEW YEAR, g, 4, GP, Mcl 25000, 2-5, 1mT, 1:33 4/5. B-Charles Fipke (KY.). $8,500 ’17 KEESEP.

Orb–Trophy Wife by Giant’s Causeway; TOP SEED, c, 4, GP, Msw, 2-5, 6f, 1:10 . B-Phipps Stable (KY.).

Quality Road–Diplomat Lady (G1$552,784), by Forestry; ROAD TO PEACE, g, 4, GP, Mcl 12500, 2-5, 6f, 1:11 . B-Southern Equine Stables, LLC (KY.). $125,000 ’17 FTKOCT.

Thoreau–Allura by Awesome Again; THORCERESS, f, 4, TAM, Mcl 10000, 2-5, 1m 40y, 1:43 3/5. B-Thor-Bred Stables, LLC (KY.).

Warrior’s Reward–Whisper Louise (IRE) by Chevalier (IRE); MR. MAURICE, g, 4, TAM, Mcl 25000, 2-5, 1mT, 1:38 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $11,000 2018 OBSJAN.

Tiz the One–Abruzzi Ridge by Mountain Cat; TIZ NEYNEY AND RAD, g, 5, FG, Mcl 10000, 2-5, 6f, 1:13 2/5. B-Brandon Adcock (LA.). $2,700 ’16 ESLSEP. *1/2 to Basmati (G1P$603,396).