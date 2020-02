North American Maiden Winners February 7

Bayern–Tapajo by Tapit; HARPER GO LUCKY, g, 3, GP, Mcl 12500, 2-7, 6f, 1:12 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Bullet Train (GB)–Luna Luna by Malibu Moon; LUDICROUS MODE, g, 3, LRL, Mcl 10000, 2-7, 1m, 1:40 4/5. B-Patricia Beck & Richard C. Beck (MD.).

Constitution–Once Around by You and I; FASHION RULES, f, 3, TAM, Msw, 2-7, 1m 40y, 1:43 . B-Haymarket Farm LLC (KY.). $185,000 ’17 KEENOV. *1/2 to Decked Out (G1$491,659).

Graydar–Dawnie Macho by Macho Uno; GRAY HAZE, f, 3, DED, Msw, 2-6, 5f, :59 2/5. B-Albaugh Family Stables, LLC & Taylor Brothers Properties, LLC (KY.). $8,500 ’18 KEESEP.

Idiot Proof–Marissa’s Joy by Cee’s Tizzy; AUSTIN’S BOY, g, 3, SA, Msw, 2-7, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Harold Tillema & Pamela Tillema (CA.). *Full to Richard’s Boy (MG1P$1,006,524).

Jersey Town–Miss Pavarotti by Pavarotti; BETHABARA, f, 3, LRL, Mcl 16000, 2-7, 6f, 1:13 . B-Dr. & Mrs. A. Leonard Pineau (MD.). $25,000 ’18 FTKOCT.

Justin Phillip–Strikes of Thunder by Thunder Gulch; JUST SMOK’N, f, 3, GP, Msw, 2-7, 5f, :59 2/5. B-Deborah L. Ward, Phil Needham & Judy Needham (KY.). $55,000 ’17 KEENOV; $67,000 ’18 OBSOCT; $175,000 2019 FTMMAY. *1/2 to Even Thunder (G1P$296,466).

Kitten’s Joy–Dearest Girl (IRE) by Galileo (IRE); FIRESIDE KITTEN, f, 3, TP, Mcl 30000, 2-6, 1m, 1:41 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Macho Uno–Wood Rose by Tiznow; THE MARY ROSE, f, 3, OP, Msw, 2-7, 6f, 1:11 4/5. B-Shortleaf Stable (AR.).

Majestic City–Princess Kiha by Invasor (ARG); CITY PRINCESS, f, 3, CT, Mcl 12500, 2-6, 4 1/2f, :55 . B-Dr. Maurice F. Casey III (WV.).

Mineshaft–Platinum Bride by Alphabet Soup; LIZZARIO, f, 3, FG, Mcl 12500, 2-7, 6f, 1:12 3/5. B-Grade I Bloodstock, Inc., Halcyon Farm, & W.S. Farish (KY.). $35,000 ’18 KEEJAN; $120,000 2019 OBSAPR.

More Than Ready–Paoletta by Medaglia d’Oro; QUARTERMASTER, g, 3, TAM, Mcl 16000, 2-7, 7f, 1:27 2/5. B-Godolphin (KY.).

New Year’s Day–George’s Gal by During; LUXURY SUITE, c, 3, GP, Mcl 32000, 2-7, 6f, 1:12 1/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Paynter–Sharky’s Dancer by Perfect Mandate; PANTERITA, f, 3, TP, Msw, 2-6, 1m, 1:40 3/5. B-Jack Mandato & Paynter Syndicate (KY.). $3,700 ’18 KEESEP.

Time Bandit–Romanetta by Malagra; TIME TO ROME, g, 3, FG, Mcl 10000, 2-7, 1m, 1:41 3/5. B-Billy W. Cuevas (LA.).

Tom’s Tribute–Lady Katfish by Exchange Rate; ECOLOGIST, g, 3, GG, Mcl 25000, 2-7, 5 1/2f, 1:04 . B-DP Racing (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Abstraction–Infinitely by Purim; INDEFINITELY, g, 4, SUN, Msw, 2-7, 6f, 1:10 1/5. B-Michael Stinson (NM.).

Cairo Prince–Maid in Heaven by Yes It’s True; LA CHAUFFEUR, f, 4, GP, Mcl 25000, 2-7, 1m, 1:39 3/5. B-Nature Coast Thoroughbreds (FL.). $65,000 ’16 KEENOV; $195,000 ’17 KEESEP; $170,000 2018 FTMMAY.

Candy Ride (ARG)–Cascading Cash by Distorted Humor; CANDY MONEY, f, 4, TAM, Msw, 2-7, 1mT, 1:37 3/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Champ Pegasus–Chabuka by River Flyer; RED STAR, g, 4, GG, Mcl 8000, 2-7, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Exceed and Excel (AUS)–Fire Fairy by Henrythenavigator; FAST FAIRY, g, 4, TAM, Mcl 10000, 2-7, 1m 40y, 1:42 3/5. B-Somewhere Stables Kentucky, LLC (KY.). $45,000 ’16 KEENOV.

Firejack–Blue Jean’s Who by Sligo Bay (IRE); BLUE BOY WHO, g, 4, SUN, Mcl 8000, 2-7, 5 1/2f, 1:05 . B-Luis Joel Silva (NM.).

Itsmyluckyday–Heir to Dare by Wildcat Heir; LUCKY DARE, f, 4, DED, Mcl 10000, 2-6, 5f, 1:01 . B-Jack Frost (KY.).

Line of David–Lucky Defrere by Defrere; LUCKY STREAKER, g, 4, DED, Mcl 10000, 2-6, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Bryant H. Prentice III (LA.).

Midshipman–Love Spun by Hard Spun; SPECIAL RESERVE, g, 4, OP, Msw, 2-7, 6f, 1:10 2/5. B-Russell L. Reineman Stable, Inc. (KY.). $60,000 ’17 FTKJUL; $140,000 2018 OBSMAR.

Treasure Beach (GB)–Gold Point Gal by Deputy Commander; GO VENEZUELA GO, f, 4, CT, Mcl 5000, 2-6, 7f, 1:31 3/5. B-Orlyana Farm (FL.).