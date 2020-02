North American Maiden Winners February 9

Alternation–Divine River by Divine Park; ARC NATION, c, 3, SA, Mcl 50000, 2-9, 6 1/2f, 1:19 . B-Brereton C. Jones & B. Ned Jones (KY.). $9,000 ’18 KEESEP; $18,000 2019 OBSJUN.

Bluegrass Cat–Sadie Clare by Grazen; SADIE BLUEGRASS, f, 3, GG, Mcl 25000, 2-9, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Nick Alexander (CA.).

Capo Bastone–Princess Perfect by Crafty Friend; KATZARELLI, c, 3, FG, Mcl 30000, 2-9, 6f, 1:12 2/5. B-Robkat Racing Stable, LLC (KY.).

Circumference (IRE)–Rouge in Excess by In Excess (IRE); SHERILINDA, f, 3, GG, Msw, 2-8, 6f, 1:11 3/5. B-Megan Stiehr (CA.). $2,500 2019 CALMIX.

Colonel John–Kalyrra by Chester House; CHARMING FLIRT, f, 3, DED, Msw, 2-8, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Paul Pruett (LA.).

Cuba–Tiara Gold by Tiago; SINCERE MAN, g, 3, LRL, Mcl 10000, 2-9, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Silvio Luis Martin (MD.).

Curlin–Cat Dancer by Storm Cat; DAWN’S DANCER, f, 3, FG, Msw, 2-9, a5 1/2fT, 1:06 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $250,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Drill(G1$557,022).

Curlin–Keep the Peace (G1P$323,553), by Touch Gold; FASHION BABE, f, 3, GP, Msw, 2-9, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Curlin to Mischief–Lost Prophet by Yes It’s True; RESILIENT, c, 3, GG, Msw, 2-9, 6f, 1:10 4/5. B-Donald Muldoon (CA.).

Flashback–Unanimous Decision by Distorted Humor; DISTORTED FLASH, f, 3, HOU, Msw, 2-8, 7f, 1:24 1/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Flat Out–C D Player by Montbrook; CAPTAIN DON, g, 3, OP, Msw, 2-9, 6f, 1:11 3/5. B-McDowell Farm (AR.). $20,000 ’18 OKCSUM.

Fusaichi Zenon (JPN)–Extra Pretty by Your Eminence; GOOD FOR NOW, f, 3, SUN, Mcl 8000, 2-9, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Danna Buechler & Seago racing (NM.).

Handsome Mike–Cape Cod Carol (SP$346,505), by Rockport Harbor; BIG CYN, f, 3, AQU, Mcl 25000, 2-9, 6f, 1:14 1/5. B-Patricia Generazio (NY.).

Line of David–Tina’s Coming by Harlan’s Holiday; AUSTIN’S ACE, g, 3, SUN, Mcl 8000, 2-9, 5 1/2f, 1:05 . B-Janet Quillen (KY.). $3,000 2019 FTKFEB.

Mass Media–Dazzling Deelite by Afternoon Deelites; HARPER’S DEELITE, c, 3, FG, Mcl 12500, 2-9, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Terry Adcock (LA.). $6,000 ’18 ESLYRL. *1/2 to Bear Tough Tiger(G3$526,546).

Shame On Charlie–Katie Murphy by Northern Afleet; CHARLIE COMANCH, g, 3, SUN, Msw, 2-8, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-James McLain (NM.).

Sky Mesa–Frontier Beauty by Gone West; FRONTIER MESA, g, 3, GP, Mcl 50000, 2-9, 6f, 1:11 3/5. B-Haras Dona Icha de Ocala LLC (KY.). $15,000 ’18 OBSJAN; $30,000 ’18 OBSOCT; $50,000 2019 OBSMAR.

Temple City–American Kitty by Tale of the Cat; CITY PARK, g, 3, FG, Msw, 2-9, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Warran Harang (LA.).

The Factor–Unbridled Reward by Warrior’s Reward; RUBATO, c, 3, TP, Mcl 7500, 2-8, 6f, 1:14 3/5. B-Gabriel Duignan, Olin Gentry & Petaluma Bloodstock (KY.). $6,000 ’18 KEEJAN.

To Honor and Serve–Bird of Paradise by Summer Bird; PARADISE PRIDE, g, 3, LRL, Mcl 25000, 2-9, 6f, 1:12 . B-Live Oak Stud (FL.).

Will Take Charge–Hamsin by Dynaformer; BACK IN CHARGE, f, 3, GP, Msw, 2-9, 1m, 1:38 3/5. B-Castle Park Farm, LLC, AF Thoroughbreds & John Karakourtis (KY.). $55,000 ’17 KEENOV; $250,000 ’18 FTKJUL.

Bernardini–Owsley (MG2$865,705), by Harlan; ESTILL, f, 4, TP, Msw, 2-8, 1m, 1:40 4/5. B-Stone Farm (KY.). *Full to Arthur’s Tale(G2P$407,520).

Big Brown–Regal Ruby by Rubiano; BROWN EYED BOY, g, 4, AQU, Mcl 40000, 2-9, 1m, 1:41 4/5. B-Daniel J. Burke (NY.). $42,000 ’17 FTNAUG.

Boisterous–Seekitana by Unbridled’s Song; SEA OF LIBERTY, g, 4, SA, Msw, 2-9, 1mT, 1:35 4/5. B-Mr. & Mrs. Thomas A. Shapiro (CA.).

Heatseeker (IRE)–Hawfinch (GB) by Kyllachy (GB); CHIRP, f, 4, GG, Mcl 12500, 2-9, 6f, 1:12 . B-Benowitz Family Trust (CA.).

Idiot Proof–Tiz a Miracle by Cee’s Tizzy; TIZ A SPEED BOMB, g, 4, GG, Msw, 2-9, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Daehling Ranch LLC & Victory Rose (CA.).

Lookin At Lucky–Wind Caper by Touch Gold; LOOKIN AT ROSES, g, 4, GP, Mcl 16000, 2-9, 1mT, 1:36 . B-VinMar Farm (KY.). $42,000 ’16 KEENOV; $170,000 ’17 FTKOCT. *1/2 to Terry’s Charm($291,494).

More Than Ready–Kiss Mine (MG3P$489,862), by Mineshaft; KISS MORE, f, 4, OP, Msw, 2-9, 1m, 1:39 1/5. B-CFP Thoroughbreds LLC (KY.).

Revolutionary–Point Endurance by Point Given; POINT RECEIVED, f, 4, LA, Mcl 3500, 2-9, 4 1/2f, :53 3/5. B-Will Heinrich & Gladys Heinrich (KY.). $1,000 ’17 BESOCT.

Silver City–Kitty Came Home by Came Home; DOC’S CLASS ACT, g, 4, HOU, Msw, 2-8, 6f, 1:12 3/5. B-Quintin Holtz (TX.).

Sky Mesa–Notell by Quiet American; CIRRUSLY, f, 4, FG, Mcl 30000, 2-9, a1mT, 1:42 2/5. B-Hidden Brook Farm (KY.).

Slade Power (IRE)–Party Feet (IRE) by Noverre; FIVESTAR LYNCH (IRE), g, 4, SA, Mcl 62500, 2-8, 1mT, 1:35 . B-Gigginstown House Stud (IRE.). 60,000EUR ’17 GOFORB.

Temple City–Right to Rule by Five Star Day; GOLDEN SCEPTOR, g, 4, TUP, Moc 30000, 2-9, 1mT, 1:37 1/5. B-Fletcher Gray & Carolyn Gray (KY.). $20,000 ’17 KEEJAN; $20,000 ’17 KEESEP.

Awesome of Course–Classys Legacy by Mecke; CLASSY OF COURSE, m, 5, TAM, Mcl 16000, 2-9, 1 1/16mT, 1:45 . B-Jennifer Johnson & Gillian Johnson (FL.).

Interactif–Casa Mimaty by Waquoit; TWO UTES, g, 5, FG, Msw, 2-9, 6f, 1:12 1/5. B-J. Adcock & Lon Baronne (LA.). $2,200 ’16 ESLOCT.

Richard’s Kid–Kohar by Future Storm; PAUL’S DIVA, g, 5, TUP, Mcl 5000, 2-9, 1m, 1:39 2/5. B-Nat Rubinfeld & Alma Rubinfeld (CA.).