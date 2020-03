North American Allowance Results March 14

TAPPIN FORA DANCE , g, 3, Tapiture–Silk Sails, by Ocean Crest. ($90,000 ’18 KEESEP). O-Sam Britt, B-Lantern Hill Farm LLC (KY), T-Joel H. Marr, J-Ken S. Tohill, $15,360.

Roll On Curlin, g, 3, Curlin–Twixy Roll, by Roll Hennessy Roll. O-Dale F Taylor Racing, LLC, Taylor, Carey and Hogg, Jon, B-Dale Taylor (KY), $5,120.

2—