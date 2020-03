North American Allowance Results March 25

1—

THE TABULATOR, h, 5, Dialed In–Fly to the Stars, by Giant’s Causeway. ($15,000 ’15 KEENOV; $92,000 ’16 KEESEP; $460,000 2017 OBSMAR). O-Carolyn Wilson, B-Extern Developments LTD (KY), T-Larry Rivelli, J-Victor Lebron, $27,600.