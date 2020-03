North American Graded Stakes Results March 21

3—

WELLS BAYOU, c, 3, Lookin At Lucky–Whispering Angel, by Hard Spun. ($50,000 ’18 KEEJAN; $18,000 ’18 KEESEP; $105,000 2019 OBSMAR). O-Gasaway, Clint, Gasaway, Lance, Madaket Stables LLC and Wonder Stables, B-Knowles Bloodstock Inc (KY), T-Brad H. Cox, J-Florent Geroux, $600,000.