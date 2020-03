Flat Out–Icing On the Cake by Nobiz Like Shobiz; YOUNGBOY, g, 3, FON, Mcl 5000, 3-24, 4f, :48 1/5. B-Douglas Anderson Wert & Ramblen Farm (KY.). $1,500 ’18 ESLOCT.

Kick On–Dane to Dream by Proud Citizen; O S U KICKOFF, g, 4, WRD, Msw, 3-24, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Lance Evans (OK.).