North American Maiden Winners March 10

Munnings–One True Love (IRE) by Duke of Marmalade (IRE); NOTHING BETTER, c, 3, PRX, Msw, 3-10, 6f, 1:12 3/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $47,000 ’18 FTKOCT; $230,000 2019 OBSAPR.

Successful Appeal–Lucky Colleen by Lucky Lionel; LUCKY MAC, f, 3, TUP, Mcl 10000, 3-9, 6f, 1:12 4/5. B-Joel Alan Zamzow (MN.).

Wicked Strong–Betar B Sharp by Cherokee Run; WICKED BETTY, f, 3, MVR, Mcl 5000, 3-10, 1m, 1:42 4/5. B-Rhianon Farms, Inc (KY.).

Discreet Cat–Whimiscal Day by Spinning World; MY BOY ZAYN, g, 4, SUN, Mcl 6500, 3-10, 6 1/2f, 1:19 . B-Rabbah Bloodstock LTD (KY.). $2,000 ’17 KEESEP.

Majesticperfection–Predictress by Vicar; MAJESTIC QUEEN, f, 4, HOU, Mcl 50000, 3-10, 5fT, :57 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $87,000 ’17 KEESEP; $75,000 2018 OBSAPR. *1/2 to Three Day Rush (MSW$266,898).

Notional–And Thats My Story by Silver Ghost; WHIMSICAL TALE, f, 4, HOU, Mcl 7500, 3-10, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Terry J. Westemeir (OK.).

Too Much Bling–Wood Duck by Kingmambo; KING BLING, g, 4, HOU, Mcl 7500, 3-10, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-W. S. Farish, Hugh A. Fitzsimons Jr. & E. J. Hudson Jr. Irr. Trust (TX.). $3,000 ’16 TEXAUG. *Full to Ring Necked (MSP$277,044).

Western Gambler–Seal by Eddington; DOUBLEDOWN DREAMER, g, 4, SUN, Mcl 10000, 3-10, 5f, 1:00 4/5. B-Michael Stinson (NM.).