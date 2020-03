North American Maiden Winners March 12

Algorithms–Dyna Da Wyna (G3$365,740), by Doc’s Leader; ARITHMETIC, c, 3, GP, Mcl 50000, 3-12, 1mT, 1:35 . B-Stone Farm (KY.). *1/2 to Sumo(G3P$282,443).

Atreides–Justice Jackpot by Storm and a Half; FLAMING JUSTICE, g, 3, CT, Mcl 7500, 3-11, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Justice Farm & Greg Justice (KY.).

Cal Nation–Sunday in Malibu by Malibu Moon; SUNDAY IN L B C, f, 3, PEN, Mcl 12500, 3-11, 6f, 1:11 4/5. B-Dr. Ronald Harris Parker (MD.).

Custom for Carlos–Wood Art by Avenue of Flags; HEY GRACE, f, 3, FG, Mcl 12500, 3-12, 5 1/2f, 1:07 . B-Kirk L. Harris & Gillian Harris (LA.).

Goldencents–Lady Liam by Saint Liam; GOLDEN CHANCE, f, 3, PEN, Mcl 25000, 3-12, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $23,500 ’18 FTKJUL.

Grazen–Excusabull by Indian Charlie; GRAY LIVES MATTER, f, 3, GG, Mcl 12500, 3-12, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Nick Alexander (CA.). *Full to Lieutenant Dan(MSW$346,020).

Itsmyluckyday–Givhans Ferry by Congaree; ITSMYLUCKYGIRL, f, 3, GP, Mcl 12500, 3-12, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Kenneth D’Oyen (KY.).

Karakontie (JPN)–Timeless Spirit by Devil His Due; SUGOI, c, 3, TP, Msw, 3-12, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Normandy Farm (KY.). $6,000 ’18 FTKOCT.

Lea–Antinous by Street Cry (IRE); LEA’S PRINCESS, f, 3, FG, Msw, 3-12, a5 1/2fT, 1:05 3/5. B-Ben McElroy (KY.). $115,000 ’18 KEESEP.

Outflanker–Shirazi by Stephen Got Even; STAMINA PRINCESS, f, 3, GP, Mcl 16000, 3-12, 7f, 1:26 . B-Shamrock Farm (MD.). $1,500 ’18 FTMOCT; $3,500 2019 OBSJAN.

Sky Kingdom–Knoxy by Touch Gold; CAPTAIN ANNE, f, 3, CT, Mcl 7500, 3-11, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Erv Woolsey, Chuck Kidder & Ralph Kinder (KY.).

Tiznow–Ride to Houston by Candy Ride (ARG); ELUSIVE RIDE, f, 3, OP, Mcl 75000, 3-12, 1m, 1:39 . B-Whisper Hill Farm LLC (KY.). $180,000 ’18 KEESEP.

Uncaptured–Tribecky by Saint Liam; CAPTURED BY FATE, c, 3, GP, Msw, 3-12, 5f, :58 3/5. B-Dianette Rivas, Evelyn Cintron & Victor Alfonso Rivera Jr. (FL.).

Hamazing Destiny–K J’s Sweetater by Primary Suspect; LIL TATER, f, 4, OP, Mcl 40000, 3-12, 6f, 1:11 2/5. B-F. Dewaine Loy (AR.).

Kitten’s Joy–Granny Broughton by Sky Mesa; DOWN HOME KITTEN, g, 4, TP, Mcl 5000, 3-12, 1m, 1:40 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Sky Mesa–Well Related by Quiet American; QUEEN OF THE MESA, f, 4, PEN, Mcl 25000, 3-11, 6f, 1:10 1/5. B-Godolphin (KY.). $23,000 ’17 FTKOCT.

Verrazano–Stella’s Dream by Pioneerof the Nile; AERODYNAMIC, f, 4, GP, Mcl 16000, 3-11, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Rock Ridge Thoroughbreds, LLC (KY.). $70,000 ’17 KEESEP.

Violence–Witchesofwestfield by Cape Canaveral; BELLATRIX’S WAND, f, 4, GP, Mcl 16000, 3-12, 5f, :59 2/5. B-Don L Ming (FL.). $70,000 ’17 KEESEP.

Windsor Castle–Last Train by Silver Train; EISELE, g, 4, CT, Msw, 3-12, 7f, 1:28 4/5. B-Thomas Weeks (WV.).

Heatseeker (IRE)–Pogonip by Street Sense; WINTER FOG, g, 5, GG, Mcl 12500, 3-12, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-C-Punch Ranch Inc. (CA.).