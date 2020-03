North American Maiden Winners March 14

Atreides–Lotta Candy Kisses by Lemon Drop Kid; JEB’S LUCKY EIGHT, g, 3, FG, Mcl 12500, 3-13, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Adcocks Red River Farm LLC & J. Adcock (LA.). $800 ’18 ESLOCT.

Cairo Prince–Selective by Tapit; CASINO GRANDE, c, 3, TAM, Msw, 3-14, 7f, 1:22 4/5. B-Calumet Farm (KY.). *1/2 to Data Driven ($283,281).

Cajun Breeze–Bella Capri Z by Strong Hope; CAJUN BROTHER, g, 3, GP, Msw, 3-14, 6f, 1:11 1/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

Central Banker–Bullish Sentiment by Stormy Atlantic; HONEY MONEY, f, 3, AQU, Msw, 3-14, 6f, 1:13 2/5. B-Klaravich Stables (NY.). $55,000 ’18 OBSOCT; $240,000 2019 OBSAPR.

Competitive Edge–Restless Angel by Fusaichi Pegasus; EDGEE ANGEL, f, 3, TP, Msw, 3-14, 1m, 1:37 4/5. B-Stillmeadow Farm LLC (KY.). $47,000 ’18 KEESEP.

Constitution–Be Fair (G3$313,517), by Exchange Rate; LETS PLAY HARDBALL, g, 3, GP, Mcl 75000, 3-14, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Dell Ridge Farm, LLC (KY.). $67,000 ’17 KEENOV.

Constitution–High Cry by Street Cry (IRE); TOP HAT TREASON, g, 3, PEN, Mcl 12500, 3-14, 6f, 1:11 2/5. B-Sabana Farm, LLC (KY.). $13,000 ’18 KEESEP; $23,000 2019 FTMMAY.

Field Commission–Myofficewife by Eastern Echo; BOSS WIFE, f, 3, GP, Mcl 16000, 3-14, 1m, 1:40 2/5. B-Edward Seltzer & Oliver B. Brooks, Jr. (FL.). $3,700 ’18 OBSOCT.

Hard Spun–Greenstreet by Street Cry (IRE); NEXT SUMMER, f, 3, CT, Msw, 3-13, 6 1/2f, 1:23 . B-Richard Shultz (KY.). *1/2 to Dry Summer(MSW$319,997) *1/2 to Second Summer (MG2$967,802).

Laurie’s Rocket–Celestial Crown by Holy Bull; TEN BUDS, g, 3, OP, Mcl 25000, 3-14, 6f, 1:12 4/5. B-McDowell Farm (AR.). *1/2 to Heavenly Score (G1P$297,150).

Midnight Lute–Storm Lily by Storm Cat; OLSON, c, 3, FG, Msw, 3-13, 6f, 1:10 4/5. B-Godolphin (KY.). *1/2 to Gold City (IRE) (MG1P$382,845).

Mineshaft–Arch d’Or by Arch; DON’T MINE ME, f, 3, TP, Msw, 3-14, 6f, 1:10 4/5. B-Woodslane Farm (KY.).

Mr Speaker–Mayhaw by Lion Heart; SPEAKERIT, c, 3, TAM, Mcl 16000, 3-14, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Dede McGehee (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Mr. Big–Misszippityslewda by City Zip; BIG SWEEP, f, 3, SA, Msw, 3-14, 6f, 1:10 2/5. B-George Krikorian (CA.). $40,000 ’18 BESOCT.

Oxbow–Call Me Kim by Tapit; MUSCADINE, c, 3, FG, Mcl 12500, 3-13, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Oxbow–Classicism by A.P. Indy; BLACKBERRY WINE, c, 3, OP, Msw, 3-14, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Calumet Farm (KY.). *1/2 to Neoclassic ($344,376).

Run Away and Hide–Seamless by Arch; MYLITTLERUNAWAY, f, 3, GG, Msw, 3-14, 1m, 1:38 3/5. B-Ron Kirk, John Bates & Michael Riordan (KY.). $15,000 ’18 KEEJAN; $10,000 2019 FTCJUN.

Shackleford–Cave In by Mineshaft; AL BROWN, c, 3, LRL, Msw, 3-14, 1m, 1:37 4/5. B-Dr. Phillip Matich (KY.). $115,000 ’17 KEENOV; $40,000 2019 OBSAPR.

Silver Wagon–Devons First Prize by Devon Lane; DEVON’S CHOICE, f, 3, SUN, Msw, 3-14, 6f, 1:13 2/5. B-Jeff D. Hudson (NM.).

Speightstown–Fiftyshadesofhay (MG2$1,097,951), by Pulpit; EXTRAORDINARY, c, 3, GP, Msw, 3-14, 1m, 1:36 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $750,000 ’18 KEESEP.

Stay Thirsty–Sharp Finnish by Petionville; LADY OF LAHTI, f, 3, TP, Mcl 5000, 3-13, 6f, 1:12 3/5. B-Tilford Hardin Sharp (KY.).

Street Boss–Woodland Park by Bernardini; LONTANO, c, 3, FG, Msw, 3-14, a5 1/2fT, 1:04 3/5. B-Ocala Stud (FL.). $535,000 2019 OBSAPR.

Strong Mandate–Moon’s Prospect by Malibu Moon; LONG AND STRONG, g, 3, HOU, Mcl 50000, 3-13, 5fT, :58 . B-Moon’s Gate Farm, LLC (PA.). $4,500 ’18 KEESEP.

Tapit–Seattle Smooth (G1$1,001,160), by Quiet American; SEATTLE SLANG, f, 3, FG, Msw, 3-14, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $325,000 ’18 FTSAUG; $600,000 2019 FTFMAR.

Temple City–Dene Court (MSW$295,823), by City Zip; ARTEMUS CITYLIMITS, g, 3, TP, Msw, 3-14, 6f, 1:10 1/5. B-Gunpowder Farms LLC (ON.). $34,000 ’18 FTKFEB.

The Big Beast–I’mclassyandsassy by Master Command; CLASSY BEAST, f, 3, OP, Msw, 3-14, 6f, 1:12 1/5. B-Alex Lieblong & JoAnn Lieblong (FL.).

Tonalist–Opalite by Quiet American; PERT, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-14, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-R. S. Evans (KY.).

Comic Strip–Honoree Lady by Roman Dancer; CHECK OUT, f, 4, GG, Msw, 3-13, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.). *Full to Handfull (SW$341,400) *Full to Weewinnin (MSW$397,430).

Curlin–Switched Up by Pleasantly Perfect; CHANGE DIRECTION, g, 4, FG, Mcl 12500, 3-14, 6f, 1:11 2/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $350,000 ’17 KEESEP; $60,000 2019 OBSJAN.

Flashstorm–Bright Promise by Pomeroy; WINK DI UN OCCHIO, f, 4, PEN, Mcl 7500, 3-13, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Thomas J. Lane DVM (FL.).

Gemologist–Touch Dial (G1P$366,328), by Phone Trick; MULE SKINNER, c, 4, HOU, Mcl 5000, 3-13, 1m, 1:42 1/5. B-J. M. Herbener, Dr. & Mrs. Patrick J. Ford VMD & Matthew R. Herbener (KY.). $20,000 ’17 KEEJAN. *1/2 to Missile Motor ($511,623).

Half Ours–De Rascal by Dehere; OUR LIL RASCAL, f, 4, FG, Mcl 10000, 3-13, 5f, 1:00 1/5. B-Whitney Zeringue & Mark Greenberg (LA.).

He’s Had Enough–Perfect Lover by Not for Love; ENOUGH LOVE, f, 4, AQU, Mcl 40000, 3-14, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Waldorf Farm, LLC (NY.). $20,000 ’17 FTMOCT; $65,000 2018 OBSAPR.

Hunt Crossing–Vermont Gilan by Black Tie Affair (IRE); LUC D’VERMONT, g, 4, CT, Mcl 5000, 3-13, 7f, 1:30 4/5. B-Vermont Horses (VA.).

Line of David–Sadler’s Sarah by Wayne County (IRE); MATHEW’S CHARM, c, 4, CT, Mcl 12500, 3-13, 4 1/2f, :53 . B-Carol Kaye, James Boyce, Jeanne Baker (MD.). *1/2 to Lakeside Sunset (MSP$255,518).

Stormy’s Majesty–Attention by Rock Hard Ten; LISTEN UP, f, 4, FG, Msw, 3-14, a5 1/2fT, 1:04 4/5. B-Melissa Cantacuzene (MD.).

Temple City–Suitefriendsofmine by Richter Scale; INCA WARRIOR, g, 4, FG, Msw, 3-13, a1mT, 1:42 . B-Cypress Bend Farm (LA.).

Twirling Candy–Kiss My Swiss by Swiss Yodeler; TWIRLING DIAMOND, f, 4, HOU, Msw, 3-13, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Tony Crognale, Mike Crowley & Alfred Dullano (CA.).

Candy Ride (ARG)–Union City by Dixie Union; ATMOS, g, 5, TP, Mcl 5000, 3-13, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Blue Devil Racing Stable, LLC (KY.). *Full to Unified(G2$476,880).

Half Ours–Bermuda Bride by Runaway Groom; OUR BERMUDA, g, 5, FG, Mcl 10000, 3-14, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Wayne Simpson & Tom Curtis (LA.). *1/2 to Bermuda Star (MSW$308,390).

Machen–I’m Becoming by Bertrando; BECOMING MACHEN, m, 5, CT, Mcl 5000, 3-14, 7f, 1:31 1/5. B-Dennis W. Behrmann (WV.).

Point of Entry–Be Fruitful by Pulpit; BREAKERS POINT, g, 5, TP, Mcl 15000, 3-13, 1m, 1:39 2/5. B-Ben P. Walden, Jr. (KY.). $100,000 ’15 KEENOV; $50,000 ’16 FTSAUG.