North American Maiden Winners March 18

Animal Kingdom–Bullville Belle by Holy Bull; HIGH THRESHOLD, c, 3, TAM, Mcl 16000, 3-18, 1mT, 1:39 3/5. B-Fox Straus KY (KY.). *1/2 to Connect (G1$1,370,000).

Cajun Breeze–Wishiwoulda by Da Stoops; HIGHWAYTWENTYSEVEN, g, 3, TAM, Mcl 16000, 3-18, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

Early Flyer–Daleo’s Angel by Silver Charm; THREE DAY WEEKEND, g, 3, HOU, Mcl 15000, 3-18, 1m, 1:42 . B-Horseplayers Racing Club LLC (TX.).

Girolamo–Apleasantnight by Pleasant Tap; PROMISES FOREVER, f, 3, MVR, Msw, 3-18, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Joe Dodgen & Jim Dodgen (MD.). $22,000 ’18 FTKOCT.

Guilt Trip–Hot Talent (MSW$387,850), by Alphabet Soup; GUILTY LADY, f, 3, FG, Msw, 3-18, a7 1/2fT, 1:35 . B-Montgomery Equine Center (LA.). $8,500 ’17 ESLOCT.

He’s Had Enough–Skipawystraight by Straight Man; ROYAL JEWEL, f, 3, GP, Mcl 25000, 3-18, 5fT, :56 . B-Michael Fennessy (FL.). $8,500 2019 OBSJUN.

Midnight Lute–Heat Sweep by Latent Heat; LIGHTNING BUG, f, 3, HOU, Msw, 3-18, 1m, 1:40 3/5. B-Fergus Galvin & Hill N Dale Farms (KY.). $15,000 ’17 KEENOV; $85,000 ’18 FTKJUL; $150,000 2019 OBSAPR.

My Golden Song–City Girl Pearl by City Street; MY CITY GIRL, f, 3, HOU, Msw, 3-18, 6f, 1:12 4/5. B-Reynaldo A. Sandoval & Emilio Govea (OK.).

Tapit–Speedinthruthecity (MG1P$402,751), by City Zip; SPEED ON TAP, f, 3, HOU, Msw, 3-18, 6f, 1:12 4/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). *Full to Nitrous (G2P$412,246).

Tapiture–Golden Memories by Suave; JESUS’ TEAM, c, 3, GP, Mcl 32000, 3-18, 1m, 1:37 4/5. B-Pamela P. Gartin (KY.). $30,000 ’18 KEESEP.

Temple City–Point Judith by Black Mambo; DANVILLE, g, 3, TAM, Mcl 16000, 3-18, 1mT, 1:38 4/5. B-Robert C. Roffey Jr. (KY.).

Beggarthyneighbor–Terrific Trade by Prospector’s Music; RUBBER BANDMAN, c, 4, WRD, Mcl 15000, 3-17, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Mr. & Mrs. Perry L. Day (OK.).

Euroears–Gabby Wears Gucci by Montreal Red; KASHEARS, g, 4, HOU, Mcl 50000, 3-18, 1mT, 1:39 1/5. B-Kaylafarms LLC (TX.).

Tapizar–Lady Lyra by Storm Creek; ASH BLONDE, f, 4, HOU, Mcl 7500, 3-18, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Sanford R. Robertson (KY.).