North American Maiden Winners March 21

Animal Kingdom–Mis Vizcaya by Successful Appeal; SPANISH KINGDOM, g, 3, FG, Msw, 3-21, 1mT, 1:37 2/5. B-Burden Creek LLC, Springland Farm & Godolphin (KY.). $120,000 ’17 KEENOV; $16,000 ’18 FTKOCT.

Brahms–Dont Picq On Me by Don’t Get Mad; KURTS RAIDER, g, 3, OP, Mcl 20000, 3-21, 6f, 1:12 4/5. B-Karl J. Harding (AR.).

Champ Pegasus–Tillie Lou by Holy Bull; EQUIPO A, g, 3, SA, Mcl 50000, 3-20, 6f, 1:12 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,700 ’18 BESOCT.

Commissioner–Dreamed to Dream by Deputy Wild Cat; DREAMALILDREAMOFU, f, 3, FG, Msw, 3-21, 1mT, 1:36 4/5. B-Tom Cross (KY.). $15,000 ’18 OBSOCT; $65,000 2019 OBSJUN.

Constitution–Codetta by Giant’s Causeway; OUTRIGHT, g, 3, SA, Mcl 20000, 3-21, 7f, 1:24 2/5. B-Kinsman Farm (KY.). $22,000 ’18 OBSOCT; $50,000 2019 OBSAPR.

Csaba–Chumash by Tribal Rule; CSILLA, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-21, 7f, 1:26 1/5. B-Stephanie Nicole Burchette (FL.).

Curlin to Mischief–Bleach Blonde (MSP$316,358), by Marino Marini; SHAKE IT CALI, f, 3, GG, Mcl 12500, 3-21, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Brett Mason (CA.).

First Dude–Purecraziluck by Simon Pure; PURECRAZIDUDE, g, 3, GP, Mcl 12500, 3-21, 1m, 1:39 . B-Bella Inizio Farm, LLC (FL.).

Ghostzapper–Music Note (MG1$1,615,000), by A.P. Indy; MYSTIC GUIDE, c, 3, FG, Msw, 3-21, 1 1/16m, 1:43 3/5. B-Godolphin (KY.).

Handsome Mike–Sapphire Mine by Mineshaft; BLUE MISTRESS, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-21, 1mT, 1:36 3/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

He’s Had Enough–Smart N Lonely by Smarty Jones; CAN’T HAVE ENOUGH, g, 3, HOU, Msw, 3-20, 6f, 1:12 2/5. B-Red Sunset Farm, Andy Cant & Susy Cant (FL.). $19,000 ’18 OBSOCT.

Into Mischief–Striking Kathy by Smart Strike; STRIKE MAGIC, f, 3, GP, Mcl 50000, 3-21, 1mT, 1:35 4/5. B-Timothy J. Rooney (MD.). $200,000 ’18 KEESEP.

Khozan–Brightly Mine by Discreetly Mine; RUTHYLA, f, 3, TP, Mcl 7500, 3-20, 6f, 1:13 . B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $5,000 ’18 OBSOCT; $25,000 2019 OBSJUN.

Liam’s Map–Warrior Maid (G1P$496,109), by Holy Bull; WARRIOR’S MAP, c, 3, OP, Msw, 3-20, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Russell Welch (KY.).

Maclean’s Music–Questmet by Van Nistelrooy; RULING, c, 3, OP, Mcl 16000, 3-21, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-RedBob Farms Inc. (KY.). $23,000 ’18 FTMOCT; $25,000 2019 FTMWIN.

Majesticperfection–Satin Cinnamon by Pioneerof the Nile; SPICY PERFECTION, f, 3, GG, Mcl 12500, 3-21, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Sharon Alesia & Ciaglia Racing LLC (CA.).

Medaglia d’Oro–Caramel Snap by Smart Strike; CARAMELITO, g, 3, TAM, Mcl 32000, 3-21, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Godolphin (KY.).

Munnings–Heat the Rocks by Unusual Heat; DIM LIGHTS, f, 3, SA, Msw, 3-21, 5 1/2fT, 1:04 . B-Nick Alexander (CA.).

Paynter–Can You Talk by Tale of the Cat; BOURBINA, f, 3, TP, Msw, 3-20, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.

Algorithms–Remoulade by Lemon Drop Kid; LYONAISSE, f, 4, TP, Mcl 15000, 3-21, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Helen C Alexander and Stuart Huston, LP (KY.). $100,000 ’17 KEESEP.

Two Step Salsa–Money Peg by Fusaichi Pegasus; TIME TO TWO STEP, f, 4, GP, Mcl 12500, 3-21, 1m, 1:40 1/5. B-Chessmate Thoroughbreds International LLC & Peter Halsall (FL.). $15,000 2018 OBSJUN.

Two Step Salsa–Margie’s Magic by Tiger Ridge; QUICK STEP ED, g, 4, GP, Msw, 3-21, 6f, 1:11 4/5. B-Verbarctic Farm (FL.).

Violence–Secret Kin (G1P$416,041), by Sea of Secrets; V FOR VIOLENCE, c, 4, CT, Mcl 12500, 3-20, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-SF Racing Group Inc (NY.). $20,000 ’17 FTKFEB; $90,000 ’17 FTNAUG; $3,000 2019 FTMWIN.