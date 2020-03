North American Maiden Winners March 22

Central Banker–Medieval Cat by Discreet Cat; LAURAS CENTRALBANK, f, 3, HOU, Mcl 7500, 3-21, 5 1/2f, 1:07 . B-Charles Yochum & David Yochum (TX.).

Clubhouse Ride–Alphabet Kisses (G1$590,271), by Alphabet Soup; KISS RIDE GOODBYE, f, 3, GG, Msw, 3-21, 6f, 1:10 3/5. B-Harris Farms (CA.).

Danza–Sinful Delight by Blame; NEW BEGINNING, c, 3, CT, Msw, 3-21, 7f, 1:29 1/5. B-Rose Hill Farm (KY.). $10,000 ’18 FTKOCT; $4,000 ’18 KEEJAN.

Einstein (BRZ)–Albany County by Forest Wildcat; TRABIESO AVELITO, c, 3, GG, Mcl 12500, 3-22, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Adena Springs & Richard Barton Enterprises (CA.). $2,000 ’18 CTNAUG.

Gandhi–Adimaride by Carnivalay; TWOBITSARIDE, g, 3, CT, Mcl 12500, 3-21, 4 1/2f, :53 2/5. B-Robert Bachelor (VA.).

Ministers Wild Cat–Hand Tricks by Bertrando; EUSTACE, g, 3, GG, Msw, 3-22, 6f, 1:10 4/5. B-Curt Lanning & Lila Lanning LLC (CA.).

Ministers Wild Cat–Bold Roberta (MSW$449,704), by Bold Badgett; AUDACE, g, 3, SA, Msw, 3-22, 7f, 1:24 1/5. B-Thomas W. Bachman (CA.). $45,000 ’18 CTNAUG.

Munnings–My Elusive Dream by El Prado (IRE); DREAMIN’ OF MUNNY, f, 3, TP, Mcl 15000, 3-21, 1m, 1:39 3/5. B-Gryphon Investments, LLC & Sangreal Investments, LLC (KY.).

Old Topper–Royal Trick by Chapel Royal; TROUBLE N PARADISE, f, 3, GG, Mcl 25000, 3-22, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Jim Robinson (CA.).

Orb–Pleasant Home (G1$1,378,070), by Seeking the Gold; PLEASANT ORB, f, 3, GP, Msw, 3-22, 1m, 1:37 4/5. B-Charles E Fipke (KY.).

Point of Entry–Sweet as Dixie by Dixie Union; TACO WACO, g, 3, SA, Mcl 20000, 3-21, 7f, 1:24 2/5. B-Loren Nichols (FL.). $12,000 ’18 KEESEP.

Shakin It Up–Connect to Me by Belong to Me; CUTTER LANDING, f, 3, CT, Mcl 12500, 3-21, 7f, 1:29 4/5. B-T.H.A.N.K.S. A Lot Farm (WV.). $8,000 ’18 FTMOCT.

With Distinction–My Sunshine Gal (G3P$296,665), by West Acre; K J’S CAFFE, f, 3, TAM, Mcl 10000, 3-22, 7f, 1:27 3/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

City Zip–War Clan by War Front; ZIPAWAY, g, 4, TP, Mcl 5000, 3-21, 5f, :58 1/5. B-Mrs Fitriani Hay (KY.).

Lookin At Lucky–Slow and Steady by Malibu Moon; LOOKIN SHARP, f, 4, OP, Msw, 3-22, 6f, 1:12 . B-ZWP Stable & Non Stop Stable (MD.). $175,000 ’17 FTMOCT. *1/2 to Steady Warrior(MSW$253,876).

Noble Mission (GB)–Kelwynne by Yes It’s True; PALALEO, g, 4, SA, Mcl 50000, 3-22, 5 1/2fT, 1:03 . B-H & E Ranch (KY.). $100,000 ’17 BESOCT.

Stay Thirsty–Nymphette by Devil’s Bag; MISS TOKYO, f, 4, SA, Msw, 3-21, 1mT, 1:37 3/5. B-Janavar Thoroughbreds LLC (KY.).

Will Take Charge–Mother Ruth (MSW$289,943), by Speightstown; JUST FOR ONE DAY, c, 4, GP, Msw, 3-22, 5fT, :56 1/5. B-Highland Yard, LLC (KY.). $210,000 ’17 FTSAUG. *1/2 to Yuvetsi(G3$259,888).

World Renowned–Definite Maybe by Moscow Ballet; KATHIA, f, 4, LA, Mcl 3500, 3-22, 4 1/2f, :52 3/5. B-Henry R. Cordova (CA.).

Tapit–Wild Poppy by El Prado (IRE); WILD POPIT, h, 5, OP, Msw, 3-21, 6f, 1:10 3/5. B-Pursuit of Success LLC (KY.). $220,000 2017 OBSAPR.