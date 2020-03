North American Maiden Winners March 27

American Pharoah–Rhythm and Rhyme by Unbridled’s Song; RHYTHM SECTION, c, 3, GP, Msw, 3-27, 1 1/16mT, 1:41 . B-Chelston (KY.).

Bahamian Squall–An Ocean Myth by Indian Ocean; LOVIELEE, f, 3, TAM, Mcl 25000, 3-27, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Ronald Jackson (FL.).

Cross Traffic–Extraordinary Lady by Charismatic; LADY MCKENZIE, f, 3, OP, Mcl 40000, 3-27, 1m, 1:39 3/5. B-Equus Farm (KY.). $47,000 ’18 FTKJUL.

First Samurai–Yorksters Girl (IRE) by Bachelor Duke; VOLADOR, f, 3, TAM, Mcl 32000, 3-27, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-James Bredin (KY.). *1/2 to Purely a Dream (G3).

Tapizar–Miracle Mover by Giant’s Causeway; TAPPING, c, 3, GP, Mcl 50000, 3-27, 6f, 1:11 1/5. B-V. Gail Ray (KY.). $9,000 ’18 FTKOCT.

U S Ranger–Boro by Siphon (BRZ); ZINZAN, g, 3, GG, Mcl 8000, 3-27, 5f, :58 4/5. B-Willow Tree Farm, Inc. (CA.).

A. P. Million–Kennedy’s Angel by Boston Harbor; MILLIE’S AN ANGEL, f, 4, OP, Mcl 16000, 3-27, 6f, 1:12 4/5. B-John Thiel & Libbie Thiel (AR.).

Cross Traffic–Forestelle by Forestry; AZRAEL, c, 4, GP, Msw, 3-27, 1mT, 1:34 2/5. B-Goldmark Farm, LLC (FL.). $42,000 ’17 KEESEP; $350,000 2018 OBSAPR.

Lope De Vega (IRE)–Tinaheely (IRE) by Intikhab; PARISH POET (IRE), f, 4, TAM, Msw, 3-27, 1mT, 1:36 1/5. B-Miss. S. Von Schilcher (IRE.). 60,000gns ’16 TATDEC.

War Front–New Wave by Tale of the Cat; FIRST WAVE, f, 4, GP, Msw, 3-27, 5fT, :55 2/5. B-G. Watts Humphrey Jr. & W. S. Farish (KY.).