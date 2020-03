North American Maiden Winners March 28

Bayern–Sun for Fun by Sky Classic; SUNSATION, c, 3, TAM, Msw, 3-28, 1mT, 1:36 2/5. B-Marianne Stribling (KY.). $27,000 ’18 FTKOCT; $160,000 2019 OBSMAR.

Field Commission–Royal Taat (NZ) by Faltaat; ROYAL COMMISSION, g, 3, OP, Mcl 50000, 3-27, 6f, 1:10 2/5. B-Doubledown Stables Inc (FL.). *1/2 to Game Time Decision (MSP$261,623).

Flatter–Vuitton (G1P$361,376), by Smart Strike; HEROS REWARD, c, 3, OP, Mcl 30000, 3-28, 6f, 1:09 3/5. B-John Ryan (KY.). $450,000 ’18 KEESEP.

Jimmy Creed–Sweetstart by Jump Start; SWEET LEAF, f, 3, TAM, Mcl 10000, 3-28, 1m 40y, 1:44 . B-L. Tanel (ON.). $20,000 2019 OBSJUN.

Lucky Pulpit–Swiss Lake Yodeler (G1P$278,608), by Swiss Yodeler; PULPIT SINGER, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-28, 1m, 1:41 1/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (CA.).

Malibu Moon–Jaramar Rain (G1P$292,660), by Thunder Gulch; MALIBEAUTY, f, 3, TAM, Msw, 3-28, 6f, 1:11 2/5. B-Machmer Hall (KY.). $215,000 ’18 FTKJUL; $235,000 2019 OBSMAR. *1/2 to Imperial Council (G1P$258,465).

Wilburn–Nothing to Hide by Run Away and Hide; WILLING TO BURN, f, 3, GG, Mcl 20000, 3-27, 1m, 1:40 1/5. B-Clay Ward (CA.).

Kantharos–Cowtown Kitty by El Corredor; PRESLEY, f, 4, OP, Msw, 3-28, 6f, 1:11 . B-McDowell Farm (AR.).

Will Take Charge–Authenicat (MG1P$720,046), by D’wildcat; SACCO AND VANZETTI, g, 4, TAM, Mcl 10000, 3-28, 7f, 1:25 1/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.).