North American Maiden Winners March 5

Candy Ride (ARG)–Bubbly Jane (BRZ) (MG1), by Yagli; BUY ME CANDY, c, 3, FG, Msw, 3-5, a1 1/16mT, 1:47 2/5. B-Michael Perlman (KY.).

Commissioner–Sharp as a Whip by Successful Appeal; COMMISSIONESS, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-5, 5 1/2f, 1:06 . B-Moger Inc. (CA.).

Declaration of War–A. P.’s Glory by Mineshaft; GIVEMETWENTY, c, 3, GP, Mcl 50000, 3-5, 5fT, :56 . B-Curtis C. Green (KY.).

Get Stormy–Alices Good Girl by Lil’s Lad; GO STORMIN GIRL, f, 3, TP, Mcl 30000, 3-5, 6 1/2f, 1:20 . B-Foal Run Farm – Scotty L. Abbott (KY.).

Half Ours–Brown Eyed Baby by Mineshaft; HALF AGAIN, g, 3, FG, Msw, 3-5, 6f, 1:12 . B-Paul Pruett & Simon Winston (LA.). *Full to Ours to Run(G2P$524,488).

Jump Start–Tiz the Moon by Tiznow; FOLES, g, 3, PEN, Mcl 12500, 3-4, 6f, 1:13 . B-Kenneth G. Groff (PA.).

Lookin At Lucky–Pola’s Place by Out of Place; RATHRBLUCKYTHNGOOD, f, 3, TP, Mcl 7500, 3-5, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-J O’ Meara C Goldberg (KY.). $60,000 2019 OBSAPR.

Macho Uno–Trisha by Forest Camp; HOLY MUCHACHO, c, 3, GP, Mcl 25000, 3-5, 1m, 1:37 . B-Moreau Bloodstock Int’l Inc & White Bloodstock LLC (KY.). $120,000 ’18 FTKJUL.

Majesticperfection–Gold Edge (G3), by Eddington; THE GREAT DANSKY, c, 3, OP, Mcl 75000, 3-5, 6f, 1:10 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.).

Marino Marini–Grey Lassie by Siberian Summer; TONI TWO POCKET, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-5, 5 1/2f, 1:05 . B-Randy Randazzo & Paul Conley (CA.).

Master Rick–Lizzie Tradd by Southern Halo; LIZZIE’S LAST, f, 3, CT, Mcl 7500, 3-4, 4 1/2f, :54 4/5. B-John D. McKee (WV.).

Mineshaft–Cat’s Garden by Tale of the Cat; CAT’S J N J, f, 3, GP, Mcl 16000, 3-4, 1mT, 1:37 . B-William D. Graham (ON.). $11,000 ’18 KEESEP; $10,000 2019 OBSAPR.

My Pal Charlie–Tot Shop Donna by Value Plus; MADISON’S PLACE, f, 3, FG, Mcl 10000, 3-5, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Floyd Pitzer & Renee Pitzer (LA.).

Speightstown–I’m Surprised by Ghostzapper; LIDO LEGACY, c, 3, OP, Mcl 30000, 3-5, 1 1/16m, 1:44 1/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $150,000 ’18 FTKOCT.

Street Magician–Pure Persuasion by Pure Prize; PURE ROMANCE, f, 3, CT, Mcl 5000, 3-5, 4 1/2f, :53 4/5. B-R. Larry Johnson (MD.). $2,200 ’18 FTMDEC.

To Honor and Serve–North East Star by Siphon (BRZ); SOPHIA REGINA, f, 3, CT, Mcl 12500, 3-4, 4 1/2f, :53 4/5. B-Carol M. Ricker & Julian DeMarco (KY.).

Tonalist–Hurricane Hannah by Southern Halo; MARIALUISA, f, 3, GP, Mcl 25000, 3-5, 1m, 1:39 1/5. B-Eico Ventures, Inc. (KY.). $15,000 2019 OBSJUN.

Liaison–Dream Luck by Chester House; IJUSTWANTAHAVEFUN, f, 4, HOU, Msw, 3-4, 1 1/16mT, 1:45 2/5. B-Paul Martin & Sharon Martin (IN.). $14,000 ’17 KEEJAN; $30,000 2018 OBSAPR.

Monarchos–Tiy Buster by Housebuster; TWELVE MONARCHS, f, 4, TP, Mcl 15000, 3-5, 1m, 1:42 1/5. B-Nuckols Farm, Inc. (KY.).

Portobello Road–My Madame by My Friend Max; LANEYS LOVE, f, 4, OP, Mcl 16000, 3-5, 6f, 1:13 1/5. B-Ray Dixon (AR.).