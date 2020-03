North American Maiden Winners March 6

Animal Kingdom–Girl Gone Crazy by Roar; LADY PANDA, f, 3, GP, Msw, 3-6, 1mT, 1:35 4/5. B-Destiny Oaks (FL.). $20,000 ’18 FTKOCT.

Cairo Prince–McSpice by Pulpit; UYEDA, g, 3, TAM, Mcl 25000, 3-6, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-S. J. McDonald (KY.). $5,500 ’18 KEESEP; $100,000 ’18 OBSJAN.

Carpe Diem–She’s a Winner by A.P. Indy; AUTOGRAPH, g, 3, TAM, Mcl 16000, 3-6, 1m 40y, 1:44 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). *1/2 to Lord of the Game(G2$543,730) *1/2 to Bluegrass Cat(G1$1,761,280) *1/2 to Dramedy(G2$271,440).

Competitive Edge–Slamin’ Dixie by Grand Slam; DANGEROUS EDGE, c, 3, AQU, Mcl 25000, 3-6, 6f, 1:13 4/5. B-W_T Thoroughbred Holdings LLC (NY.). $45,000 ’18 KEESEP; $150,000 2019 FTFMAR.

Desert Code–Wink and Wish by Tribal Rule; WINK AND A DREAM, g, 3, GG, Mcl 8000, 3-6, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Debbie Winick, Mike Tannyhill & Richard Tannyhill (CA.).

Friesan Fire–Lost Timber by Prime Timber; C V’S CAMPFIRE, f, 3, CT, Msw, 3-6, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Susan H. Wantz (WV.).

Judge Bill–Cmonbabylitemyfire by Divine Park; YE BE JUDGED, g, 3, FON, Msw, 3-6, 4f, :46 4/5. B-Landis Stables LLC (NE.).

Kantharos–Miss Cougartown by Cowtown Cat; JUDITHS COUGAR, g, 3, AQU, Mcl 25000, 3-6, 1m, 1:43 3/5. B-Veronique Berkelhammer (FL.). $2,000 ’18 OBSOCT; $15,000 2019 OBSMAR.

My Golden Song–Red Thread by Devil His Due; TELL ME U LOVE ME, f, 3, HOU, Msw, 3-6, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Douglas Scharbauer (TX.). $23,000 ’18 TEXAUG; $75,000 2019 TEXAPR.

Stay Thirsty–Who’s My Daddy by Yes It’s True; PREFERITO DA BARBI, c, 3, HOU, Mcl 25000, 3-6, 1m, 1:41 1/5. B-Jose Luis Espinoza (KY.).

Temple City–Lundi Gras by Empire Maker; TEMPTATION EYES, f, 3, TAM, Mcl 32000, 3-6, 1mT, 1:38 1/5. B-Kendel Standlee (KY.).

Too Much Bling–Thrifty Lady by Avenue of Flags; HANDSOME LAD, g, 3, SUN, Msw, 3-6, 6f, 1:12 1/5. B-Carlos Gutierrez & Jorge Cuevas (TX.).

Twirling Candy–Double Fancy by Tribal Rule; SWEETONTHEGENTS, f, 3, CT, Msw, 3-6, 4 1/2f, :53 1/5. B-Carolin Von Rosenberg, Brett Shine & Mary Shine (FL.). $43,000 2019 OBSAPR.

Uncaptured–Royal Sighting by Rahy; ROYAL MEGHAN, f, 3, GP, Msw, 3-6, 6f, 1:12 . B-Ocala Stud (FL.). $62,000 2019 OBSAPR.

War Front–Keertana (MG3$1,031,938), by Johar; FRONTANA, g, 3, TP, Mcl 15000, 3-6, 6f, 1:12 2/5. B-Pursuit of Success LLC (KY.). *1/2 to Ticonderoga(G3$431,470).

Windsor Castle–Secret Tracker by Cimarron Secret; SECRET CASTLE, f, 3, CT, Msw, 3-6, 4 1/2f, :54 . B-Law Legacy Stable, LLC. & Ronney Brown (WV.).

Bluegrass Cat–Bella Roja by Hold That Tiger; KING PARKER, g, 4, SA, Mcl 20000, 3-6, 6f, 1:12 4/5. B-Craig Lewis & Elliot Lewis (CA.). *1/2 to Princess Kendra($277,205).

Commander’s Shoes–Missippi Martini by Johannesburg; BABADOOOK, g, 4, OP, Mcl 16000, 3-6, 6f, 1:12 3/5. B-Pleasant Hills Training Center (AR.).

English Channel–Gold Necklace (IRE) by Galileo (IRE); MISTER STRANGE, c, 4, HOU, Msw, 3-6, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Fort Larned–Tiz Heaven Now by Tiznow; LUXE DIAMOND, f, 4, GP, Mcl 12500, 3-6, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Northwind Thoroughbreds, LLC (FL.).

Ghostzapper–Sea Trial by Unbridled’s Song; SEA GHOST, g, 4, LRL, Msw, 3-6, 7f, 1:27 4/5. B-Phipps Stable (KY.). $40,000 2019 KEEAPR.

Hamazing Destiny–Jiffy Wish by Numerous; LEO DEL REO, g, 4, OP, Mcl 16000, 3-6, 6f, 1:12 . B-John Thiel & Libbie Thiel (AR.).

Le Grande Danseur–Bonus Moves by High Octane; GHOSTLY TWO STEP, f, 4, SUN, Mcl 8000, 3-6, 5f, 1:00 3/5. B-Jane Wiggins (NM.).

Lemon Drop Kid–Miss d’Oro (G2P$282,752), by Medaglia d’Oro; KID D’ORO, g, 4, AQU, Msw, 3-6, 6f, 1:13 2/5. B-Ron Lombardi (NY.).

Lemon Drop Kid–Princess Dashkova by Giant’s Causeway; LIDO KEY, f, 4, TAM, Msw, 3-6, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Frederick and May Construction (KY.). $160,000 ’16 KEENOV.

Sexy Cowboy–Cathy’s Fight by Fit to Fight; WANT TO BE COWBOY, g, 4, FON, Msw, 3-6, 4f, :47 . B-M L H Stable (NE.).

Stormy Atlantic–Fleet of Foot by Gone West; HURRICANE DANCER, g, 4, FG, Mcl 30000, 3-6, 6f, 1:10 4/5. B-Sam-Son Farm (ON.). *Full to His Race to Win(MG3$509,349).

Super Saver–Playful Humor by Distorted Humor; SMACK, f, 4, GP, Msw, 3-6, 5fT, :57 . B-R. S. Evans (KY.).

Temple City–Shebane by Alysheba; BIG CITY BANE, g, 4, SA, Msw, 3-6, 1mT, 1:37 . B-Mark Devereaux, Scott Gross & Mark Gross (CA.). *1/2 to Big Bane Theory(G2$395,724).

Twirling Candy–Rockinwithher by El Corredor; AMOS, f, 4, AQU, Msw, 3-6, 1m, 1:44 3/5. B-Howard C. Nolan, Jr. (NY.). $20,000 ’16 KEENOV; $100,000 ’17 FTNAUG; $180,000 2018 OBSAPR.