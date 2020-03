North American Maiden Winners March 8

Archwarrior–City Veil by Gotham City; ARCH CITY, g, 3, SUN, Msw, 3-8, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Robert Driggers & Del Rae Driggers (NM.).

Bodemeister–Summer Wind Dancer (G2$898,762), by Siberian Summer; TOPO GRIGIO, f, 3, GP, Mcl 50000, 3-8, 1m, 1:38 3/5. B-Clearsky Farms (KY.). $80,000 ’18 KEESEP.

Bodemeister–My Tina by Bertrando; GOALIE, c, 3, SA, Msw, 3-8, 1 1/8mT, 1:49 1/5. B-Alex Venneri (KY.). *1/2 to Midnight Storm(G1$1,783,110).

Champ Pegasus–Sweet Bourbon by With Distinction; SINGLE BARREL, g, 3, GG, Mcl 8000, 3-8, 1m, 1:40 . B-Richard Barton Enterprises, Lo Hi Stable, Robert Traynor & Tom Tartaglione (CA.).

Even the Score–Cabanero by Smart Strike; STALEMATE, f, 3, HOU, Mcl 25000, 3-7, 5 1/2f, 1:06 . B-Millennium Farms (KY.).

Honor Code–Taylor S by Medaglia d’Oro; FOUR GRANDS, f, 3, GP, Msw, 3-8, 6f, 1:11 3/5. B-Albaugh Family Stables LLC (KY.).

Into Mischief–Midnight Ballet by Midnight Lute; MISS T TOO, f, 3, GP, Msw, 3-8, 1m, 1:37 1/5. B-Stoneway Farm (KY.).

Into Mischief–Winter Evening by Exchange Rate; MONEY FOR MISCHIEF, c, 3, TP, Mcl 30000, 3-7, 1m, 1:40 2/5. B-J. D. Stuart, Peter Bance, A. R. Enterprises, Inc. & Orrin Ingram (KY.). $200,000 ’18 KEESEP.

Khozan–Street Show by Street Boss; EMOJI GUY, c, 3, GP, Mcl 30000, 3-8, 1mT, 1:35 4/5. B-Ruben Valdes (FL.). $14,000 ’18 OBSOCT; $60,000 2019 OBSAPR.

Lemon Drop Kid–Knysna by Maria’s Mon; SKYE SNOW, f, 3, GP, Msw, 3-8, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $250,000 ’18 KEESEP.

Medaglia d’Oro–Communique (MG3$594,841), by Smart Strike; MEDIA BLITZ, c, 3, SA, Msw, 3-8, 1 1/8mT, 1:48 . B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $200,000 ’18 KEESEP; $310,000 2019 OBSAPR.

Midshipman–Sunny Isles by Stormy Atlantic; SNEAK PEEK, f, 3, FG, Mcl 30000, 3-8, a1 1/16mT, 1:49 . B-Klein Racing (KY.). *1/2 to Extra Credit(MSW$294,123).

Oxbow–Euphorium by Tapit; GOOD SCOUT, c, 3, OP, Mcl 12500, 3-8, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Point of Entry–Rahy’s Colors by Rahy; POINT HIM OUT, g, 3, TAM, Msw, 3-8, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Empire Equines, LLC (NY.). $40,000 ’18 FTNAUG.

Speightstown–Dazzling (IRE) by Galileo (IRE); BAJAN GIRL, f, 3, GP, Msw, 3-8, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $110,000 ’18 KEESEP; $105,000 2019 OBSJUN.

Street Sense–Melrose Woods by Broken Vow; ASTROLOGER, c, 3, OP, Mcl 75000, 3-8, 1m, 1:38 3/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Tapiture–Holy Touch by Touch Gold; TOUCH OF NIRVANA, f, 3, AQU, Mcl 25000, 3-8, 6f, 1:14 . B-Equus Farm (KY.). $32,000 2019 OBSJUN.

Tonalist–April Closing by Defrere; TONAL VISION, f, 3, AQU, Msw, 3-8, 1m, 1:42 4/5. B-A. L. Luedtke & Jo Ann Luedtke (KY.). $95,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Geothermal(MSW$340,314).

Too Much Bling–The Devil Is Mine by Devil His Due; ROCK THE DEVIL, c, 3, HOU, Msw, 3-7, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Jaylan Renay Neatherlin (TX.).

Uh Oh Bango–Mystery Me by Bwana Charlie; WAKE UP CALL, g, 3, TUP, Moc 30000, 3-8, 6f, 1:11 1/5. B-Triple Aaa Ranch (AZ.).

Wicked Strong–The Right Bird by Birdstone; FUERTE, g, 3, CT, Mcl 5000, 3-7, 1 1/16m, 1:53 2/5. B-Fred Seitz & Fred Seitz Jr. (KY.). $12,000 ’17 KEENOV; $10,000 ’18 KEESEP; $110,000 2019 KEEAPR.

Alphabet Soup–Zipolina by City Zip; A TO Z, g, 4, PEN, Mcl 7500, 3-7, 6f, 1:11 2/5. B-Sterbenz Racing LLC (PA.).

Bodemeister–My Town by Speightstown; STARVANA, f, 4, OP, Mcl 10000, 3-8, 6f, 1:13 2/5. B-Candy Meadows LLC (KY.).

Coil–Star Field by Decarchy; GALAXY MASTER, g, 4, GG, Mcl 5000, 3-8, 1m, 1:38 . B-Packsaddle Road, LLC (CA.).

Fed Biz–Silvereniecharm by Silver Charm; IMPLIED VOLATILITY, g, 4, AQU, Mcl 25000, 3-8, 6 1/2f, 1:21 2/5. B-Bradley Browne Jr., Stephanie Browne & Elise Browne (NY.). $85,000 ’17 FTNAUG.

First Samurai–Song of My Heart by Songandaprayer; CHIKARA, f, 4, FG, Mcl 30000, 3-8, a5 1/2fT, 1:05 4/5. B-Gary Tussey (KY.). $100,000 ’17 KEESEP.

Include–Flak by Malibu Moon; COMPLETE, f, 4, TP, Msw, 3-7, 1m, 1:40 . B-Olympia Star (KY.). $17,000 2018 KEEJAN.

Lovango–Nena’s Niner by Roar; YOU GOT THE LOOK, g, 4, RIL, Mcl 5000, 3-8, 6f, 1:14 . B-Lone Oak Farm LLC (MN.).

Loveofthegame–Possible by Posse; POSSIBLY IN LOVE, f, 4, FON, Msw, 3-8, 4f, :47 1/5. B-Damian Martinez (NE.).

Ministers Wild Cat–Belloma by Yankee Gentleman; LINDA AND MINDA, f, 4, LA, Mcl 3500, 3-7, 4 1/2f, :53 1/5. B-Judi Garfi-Partridge (CA.). $7,000 ’16 BESOCT.

More Than Ready–Maizelle by Seeking the Gold; PASITO, f, 4, SA, Mcl 20000, 3-8, 1m, 1:40 3/5. B-Machmer Hall, MTH Equine LLC & Montese LLC (KY.). $50,000 ’17 KEESEP.

Northern Causeway–Holy Script by Holy Bull; NORTH CROSS, c, 4, GG, Mcl 5000, 3-8, 5f, :58 3/5. B-Rozamund Barclay (CA.).

Orb–Pampering by Hennessy; IRISH ORB, f, 4, TAM, Mcl 10000, 3-8, 6f, 1:11 4/5. B-Catesby W. Clay Investment 2, LLC & Enid Sanford (KY.). $140,000 ’17 FTKOCT.

Rascal Cat–Single N Lovin It by Singletary; READY TO MINGLE, g, 4, TAM, Mcl 16000, 3-8, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Taylor Parsons & Karen Parsons (AB.).

Sky Mesa–Cleopatra’s Finest by Smart Strike; FINEST JEWEL, f, 4, TAM, Mcl 25000, 3-8, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Sam-Son Farm (ON.).

Speightstown–Hooh Why (G1$1,244,809), by Cloud Hopping; SURREPTITIOUS, f, 4, TP, Msw, 3-7, 6f, 1:11 . B-SF Bloodstock LLC (KY.).

Street Magician–Star Ariana by Star Trace; LUCY’S JOURNEY, f, 4, CT, Msw, 3-7, 4 1/2f, :54 . B-Larry Johnson (VA.).

Temple City–Quiet Success (G3P$292,414), by Successful Appeal; SPEAKEROFTHEHOUSE, g, 4, SA, Mcl 20000, 3-7, 1m, 1:39 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $40,000 2018 BES2YO.

Violence–Eleganter by A.P. Indy; ROUSEY, f, 4, AQU, Mcl 25000, 3-8, 6f, 1:14 4/5. B-Eaton & Thorne, Inc. (NY.). $112,000 ’17 FTNAUG.