North American Maiden Winners March 9

Malibu Moon–Havenlass by Elusive Quality; MOONLIGHT BEACH, g, 3, MVR, Mcl 7500, 3-9, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $30,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Two Weeks Off (G2P$410,800) *1/2 to Fight On (G1P$395,271).

Mission Impazible–Catalina Island by Belong to Me; MABEL ISLAND, f, 3, PRX, Msw, 3-9, 6f, 1:12 1/5. B-Sequel Stallions New York, Twin Creeks & Eisaman Farms NY, LLC (NY.). $15,000 ’18 OBSJAN; $20,000 2019 FTMMAY.

Kentucky Dane–Tsurugaoka Matsuri (JPN) by Jade Robbery; PINK HALDER, f, 4, MVR, Msw, 3-9, 6f, 1:16 1/5. B-Joseph A McFadden Jr./ Melody Fewster (OH.). *1/2 to Mikoshi (MSP$270,204).