North American Non-Graded Stakes Results March 22

|SENSATIONAL STAR S., SA, $102,500, 4YO/UP, 5 1/2FT, 3-22.
|7—
|LIEUTENANT DAN, g, 4, Grazen–Excusabull, by Indian Charlie. O-Nicholas B Alexander, B-Nick Alexander (CA), T-Steven Miyadi, J-Drayden Van Dyke, $60,000.
|9—
|Stealthediamonds, f, 4, Unusual Heat–No Better Terms, by Pure Prize. O-Driver, James L and Driver, Ywachetta H, B-KMN Racing (CA), $20,000.
|3—
|Brandothebartender, g, 7, Tribal Rule–Frysland, by Stravinsky. O-Flawless Racing, Flanagan, Brian and Jarvis, Michael, B-John R Haagsma & Wesley Ward (CA), $12,000.
|Also Ran: Just Grazed Me, Wound Tight, Grinning Tiger, Castle, Loud Mouth, Tigre Di Slugo, The Hunted.
|Winning Time: 1:02 1/5 (fm)
|Margins: 3/4, 2HF, 1.
|Odds: 3.30, 5.20, 10.40.
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