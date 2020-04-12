North American Allowance Results April 12

|GP, 11TH, AOC, $40,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 4-12.
|6—
|VARANASI, m, 5, Jimmy Creed–Yearly Report, by General Meeting. ($385,000 ’16 KEESEP). O-Bass Stables, LLC, B-Gainesway Thoroughbreds Ltd &Brian Graves (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Edgard J. Zayas, $24,000.
|8—
|Guacamole, f, 4, Flat Out–Officially, by Officer. ($2,000 ’17 FTKOCT; $100,000 2018 OBSMAR). O-Repole Stable, B-Preston Stables LLC (KY), $8,000.
|10—
|Freudian Finish, f, 4, Haynesfield–Psychadelacized, by Distorted Humor. ($35,000 ’17 FTKOCT). O-Sanders, Wayne and Hirsch, Larry, B-Brereton C Jones (KY), $4,000.
|Winning Time: 1:10 4/5 (ft)
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