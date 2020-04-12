April 13, 2020

North American Allowance Results April 12

April 12, 2020 Brisnet Staff Data Reports, Maidens & Results 0

GP, 9TH, AOC, $41,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 4-12.
5— CORY GAL, f, 4, Corfu–With Elan, by Offlee Wild. O-OGMA Investments, LLC, B-Eric J Wirth (FL), T-Gustavo Delgado, J-Edgard J. Zayas, $25,100.
7— Royal Meghan, f, 3, Uncaptured–Royal Sighting, by Rahy. ($62,000 2019 OBSAPR). O-Lowwood Farm, LLC and Abreu, Fernando, B-Ocala Stud (FL), $8,560.
4— Prospective Diva, m, 5, Prospective–It’s Sophie, by Montbrook. ($1,000 ’16 OBSAUG). O-Southern Classic Racing Stable, B-Helen Y Painter (FL), $4,100.
Winning Time: 1:11 (ft)
GP, 11TH, AOC, $40,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 4-12.
6— VARANASI, m, 5, Jimmy Creed–Yearly Report, by General Meeting. ($385,000 ’16 KEESEP). O-Bass Stables, LLC, B-Gainesway Thoroughbreds Ltd &Brian Graves (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Edgard J. Zayas, $24,000.
8— Guacamole, f, 4, Flat Out–Officially, by Officer. ($2,000 ’17 FTKOCT; $100,000 2018 OBSMAR). O-Repole Stable, B-Preston Stables LLC (KY), $8,000.
10— Freudian Finish, f, 4, Haynesfield–Psychadelacized, by Distorted Humor. ($35,000 ’17 FTKOCT). O-Sanders, Wayne and Hirsch, Larry, B-Brereton C Jones (KY), $4,000.
Winning Time: 1:10 4/5 (ft)

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