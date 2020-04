North American Maiden Winners April 1

Channeled–Heaven’s Song by Hard Spun; CHANNELED’S ANGEL, f, 3, TAM, Mcl 10000, 4-1, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Keene Ridge Racing, LLC (KY.).

Gone Astray–Strict Forum by Open Forum; SYZYGY, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-1, 1mT, 1:40 1/5. B-Cheryl Janine McGuire & James PatrickMcGuire (FL.).

Into Mischief–Sky Mirage by Sky Mesa; SKY MISCHIEF, c, 3, TAM, Msw, 4-1, 6f, 1:11 2/5. B-Henley Farms, Jeff Little, Teresa Little & Marilyn Little (KY.). $240,000 ’18 KEESEP.

Revolutionary–Destiny Leads Me by Congrats; CLIFFY, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-1, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Anthony Robinson (FL.). $30,000 ’18 OBSOCT; $8,000 2019 OBSAPR.

Big Brown–Transformation by Langfuhr; AUCTIONEER, g, 4, FON, Mcl 10000, 4-1, 6 1/2f, 1:24 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $8,000 ’17 KEESEP.

Exchange Rate–Sandtina by Sandpit (BRZ); HUBBA BUBBA, c, 4, TAM, Mcl 16000, 4-1, 1mT, 1:38 2/5. B-Richard Sherman (KY.). *1/2 to Nikki’s Sandcastle (G2$694,318) *1/2 to Merilore ($281,389).

Service Stripe–Dixie’s Revenge by Stephen Got Even; COMBINE ROAD, f, 4, WRD, Mcl 7500, 4-1, 1m, 1:43 1/5. B-Gloria Gayle Higgins & Jay Meteer (OK.).