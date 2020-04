North American Maiden Winners April 11

Bayern–She’s Funomenal by Fusaichi Pegasus; PRODIGIOUS BAY, c, 3, OP, Msw, 4-11, 1 1/16m, 1:43 3/5. B-Bluegrass Farm Partners, Inc. (MD.). $110,000 2019 FTMMAY.

Carpe Diem–Devious d’Oro by Medaglia d’Oro; EARNER, c, 3, OP, Msw, 4-11, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-White Fox Farm (KY.). $425,000 ’18 KEESEP.

Curlin–Lady Tak (MG1$1,160,782), by Mutakddim; CASUAL, f, 3, OP, Msw, 4-11, 6f, 1:09 1/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc &Stretch Run Ventures, LLC (KY.).

Flatter–Baby J (G3$324,333), by J Be K; HE’S A BABE, c, 3, GP, Mcl 50000, 4-11, 6f, 1:11 4/5. B-Lynn B. Schiff (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Liam’s Map–Amazement by Bernardini; COLONEL LIAM, c, 3, GP, Msw, 4-11, 1m, 1:37 4/5. B-Phillips Racing Partnership (KY.). $50,000 ’18 KEESEP; $1,200,000 2019 OBSAPR.

Lookin At Lucky–Fi by Langfuhr; MISTER WINSTON, c, 3, GP, Msw, 4-11, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Bottom Line Stables Inc., Rowland Hancock & Dick Walker (KY.). $140,000 ’18 KEESEP.

Palace Malice–Electric Temptress by First Samurai; MALICED, f, 3, TAM, Mcl 10000, 4-11, 1m 40y, 1:45 . B-White Fox Farm (KY.).

Tapizar–Proud Zoe by Proud Accolade; ENJOY BASEBALL, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-11, 7f, 1:25 2/5. B-WD Thoroughbreds LLC (KY.).

Temple City–Toro Bonito by El Corredor; BELLA LINDA, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-11, 1mT, 1:37 4/5. B-Kingswood Farm, LLC (KY.). $17,000 ’17 KEENOV; $15,000 2019 OBSJUN.

The Factor–Kaiserin by Tiznow; SKOL FACTOR, g, 3, OP, Msw, 4-11, 6f, 1:09 3/5. B-Emory A. Hamilton (KY.). $37,000 ’18 KEESEP.

Treasure Beach (GB)–Princess Royalhalo by Chapel Royal; DANCERONTHEBEACH, c, 3, TAM, Mcl 32000, 4-11, 1mT, 1:37 3/5. B-Robyn Thompson (FL.).

Union Rags–Gossip Line by A.P. Indy; UNION LANE, f, 3, GP, Mcl 12500, 4-11, 1m, 1:39 4/5. B-Farish and Farish, TGP & Gasparilla Stable LLC (KY.). $45,000 ’17 KEENOV; $42,000 ’18 FTKOCT; $15,000 2019 OBSJUN.