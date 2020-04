North American Maiden Winners April 14

Cowboy Cal–Nemisia by Rubiano; QUICK CALISIA, f, 3, WRD, Msw, 4-14, 6f, 1:11 3/5. B-David Bay, Tammie Bay (OK.). *1/2 to Royal Nemesis (MSW$285,392) *1/2 to Lesley Be Judged (MSW$266,836).

Too Much Bling–Justapurdybirdie by Service Stripe; BURBACH, g, 3, WRD, Mcl 7500, 4-14, 5f, :59 3/5. B-Kirton Farms (OK.).

A. P. Delta–Showboat Cat by Bonus Time Cat; DELTA SURPRISE, g, 4, WRD, Mcl 7500, 4-14, 5f, :59 3/5. B-Cimarron TTT Farms (OK.).

Flashback–Cash Finance by Smarty Jones; FLASHIN THE CASH, f, 4, FON, Msw, 4-14, 4f, :47 4/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $2,500 ’17 KEEJAN; $3,000 ’17 OKCAUG.

Too Much Bling–Great Lady G H by A. P. Delta; JOMO, g, 4, FON, Msw, 4-14, 6f, 1:15 2/5. B-Derek B Grant DVM & Jim Horton (TX.).