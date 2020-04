North American Maiden Winners April 15

Discreetly Mine–Lil White Dove by Indian Charlie; FEDERALE, g, 3, TAM, Mcl 40000, 4-15, 6f, 1:11 4/5. B-Vegso Racing Stable (FL.).

Handsome Mike–Red Orchestra by Greatness; LITTLE NATALIA, f, 3, TAM, Mcl 12500, 4-15, 6f, 1:13 1/5. B-Edward A. Seltzer, Beverly Anderson, Joseph Barbazon & Helen Barbazon (FL.). $11,000 ’18 OBSOCT.

Speightstown–Eclair de Lune (GER) (G1$577,013), by Marchand De Sable; MY ECLAIR, g, 3, TAM, Msw, 4-15, 5fT, :56 . B-Hill ‘n Dale Farm (IL.).

Tale of the Cat–My Lucky Shoes by Unbridled’s Song; WITTS LUCKY SHOES, g, 3, FON, Mcl 5000, 4-15, 4f, :47 2/5. B-K & G Stables (KY.). $9,000 ’18 KEESEP.

Lemon Drop Kid–Pleasant Review by Pleasant Tap; MILBURN, c, 4, TAM, Mcl 16000, 4-15, 1mT, 1:37 4/5. B-Edward A. Seltzer, Beverly Anderson & Krista Seltzer (KY.). *Full to Sparkling Review (G2$303,642).

Wimbledon–Peppermint Bling by Too Much Bling; PEPPERMINT MATCH, f, 4, WRD, Mcl 7500, 4-15, 1m, 1:41 3/5. B-Irby Jack Cook II (TX.).