North American Maiden Winners April 19

Alternation–Bella Chiarra (G2$636,088), by Phone Trick; MI BELLA, f, 3, OP, Mcl 30000, 4-19, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Stone Farm & Jack Mandato (KY.). $27,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Zimmer(SP$312,829).

American Pharoah–Flattermewithroses by Flatter; MERNEITH, f, 3, OP, Msw, 4-19, 6f, 1:09 4/5. B-China Horse Club (KY.). $350,000 ’17 FTKNOV; $600,000 2019 OBSMAR.

Bahamian Squall–Niebla by Belong to Me; BAHAMA PEARL, f, 3, TAM, Msw, 4-19, 5f, :58 4/5. B-Shade Tree Thoroughbreds Inc & Joyce Corwin (FL.).

Bernardini–Dancing Flame by Seeking the Gold; FIRST DEGREE, g, 3, TAM, Mcl 25000, 4-19, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Siena Farms LLC (KY.). $300,000 ’18 KEESEP.

Curlin–Dyning Out by Dynaformer; FIRST COURSE, f, 3, TAM, Msw, 4-19, 1m 40y, 1:43 . B-Rashit Shaykhutdinov (KY.). $250,000 ’18 KEESEP.

Double Irish–Belsay by Leo Castelli; NAPILI, f, 3, OP, Mcl 16000, 4-19, 6f, 1:12 2/5. B-Dr. J. Phillip Gossage (AR.). $700 ’17 ESLOCT; $5,000 ’18 ESLYRL.

Hard Spun–Sally Ride by Tapit; HARD N’SWEET, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-19, 1 1/16m, 1:46 . B-Robert V. LaPenta (KY.).

Kantharos–East Lake Classic by Orientate; TREVESS, f, 3, GP, Mcl 25000, 4-19, 5f, :58 3/5. B-Sherry R. Mansfield & Kenneth H.Davis (FL.). *1/2 to Trev($326,949).

Tapit–Mushka (G1$1,096,125), by Empire Maker; FOLLOW THE FLAG, f, 3, GP, Msw, 4-19, 1mT, 1:35 3/5. B-SF Bloodstock LLC & Matthew Sandblom (KY.). $675,000 ’17 KEENOV.

Cairo Prince–Central Moves by Pico Central (BRZ); GREATER CAIRO, g, 4, OP, Mcl 20000, 4-19, 6f, 1:10 2/5. B-Jayne Doi Johnson (KY.). $165,000 ’16 KEENOV.

Field Commission–Tess the Angel by Bandini; TESSIE’S RED SOX, f, 4, TAM, Mcl 10000, 4-19, 6f, 1:13 2/5. B-Andrew Dion (FL.).

Uncle Mo–Dixie Shea by Malibu Moon; INGREIDO, c, 4, GP, Mcl 12500, 4-19, 1m, 1:37 4/5. B-P G Stables LLC (FL.).