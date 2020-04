North American Maiden Winners April 2

Can the Man–Miss Livona by Dixie Union; LIVING VICARIOUSLY, c, 3, GP, Mcl 50000, 4-2, 5fT, :55 4/5. B-Melissa Webb (KY.).

Jonesboro–Hushintheair by Sandpit (BRZ); JULIE ARKANSAS, f, 3, OP, Mcl 16000, 4-2, 6f, 1:12 4/5. B-Floyd Parnell (AR.).

Kitten’s Joy–The Rahy Angel by Rahy; EVER DANGEROUS, c, 3, GP, Msw, 4-2, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Knowles Bloodstock Inc (KY.). $135,000 ’18 KEESEP.

Stay Thirsty–Santa Trinita by More Than Ready; BIBIANA, f, 3, GP, Mcl 16000, 4-2, 5 1/2f, 1:05 . B-Two Hearts Farm LLC (KY.). $15,000 ’18 FTKOCT; $25,000 2019 OBSJUN.

Uncle Mo–Queen of the Night (GB) by Sadler’s Wells; MIMINA’S TEAM, f, 3, GP, Msw, 4-2, 1mT, 1:35 3/5. B-Queen Of The Night Syndicate (KY.). $110,000 ’18 KEESEP.