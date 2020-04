North American Maiden Winners April 25

American Pharoah–Divalarious by Distorted Humor; BASQUIAT, c, 3, GP, Msw, 4-25, 7f, 1:23 1/5. B-White Birch Farm, Inc. (KY.).

Bernardini–Perchance by Distorted Humor; BYCHANCE, c, 3, GP, Mcl 12500, 4-25, 5f, :58 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Constitution–Downtown Diva by Giant’s Causeway; VENEZUELAN HUG, c, 3, GP, Msw, 4-25, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Orlyana Farm (FL.).

Honor Code–Rehocracy by Adhocracy; RECODED, f, 3, TAM, Msw, 4-25, 6f, 1:12 3/5. B-Nursery Place, Donaldson & Broadbent (KY.). $150,000 ’18 FTSAUG. *1/2 to Egg Drop(G1$534,020).

Lookin At Lucky–Purrfect Diva by Tale of the Cat; WITH A BIT OF LUCK, c, 3, GP, Mcl 12500, 4-25, 6f, 1:11 4/5. B-Marablue Farm, LLC (KY.).

More Than Ready–Union Flag by Belong to Me; LANSE MITAN, c, 3, GP, Mcl 12500, 4-25, 6f, 1:12 . B-R. M. J. Stables, LLC (KY.).

Shanghai Bobby–Soul of Bourbon by Perfect Soul (IRE); BOURBON REBELLION, f, 3, TAM, Msw, 4-25, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Parrish Hill Farm & Ashford Stud (KY.). $6,000 ’17 KEENOV; $60,000 ’18 KEESEP.

Violence–Cruzette by War Pass; VIOLENT PASS, c, 3, OP, Msw, 4-25, 1 1/16m, 1:45 . B-Machmer Hall (KY.). $80,000 ’18 KEESEP.

Will Take Charge–All About Allie (MSW$311,798), by Storm and a Half; JIMMIE T, c, 3, OP, Msw, 4-25, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Sanders Brothers (AR.).

Country Day–Barely Sovereign by Petionville; BLAME BISHOP, g, 4, TAM, Mcl 10000, 4-25, 6f, 1:11 3/5. B-B & D Thoroughbreds (MN.).