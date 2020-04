North American Maiden Winners April 26

Afleet Alex–Fleur de Lilly by Bowman’s Band; BATI BATI, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-26, 1m 40y, 1:44 . B-Farm III Enterprises LLC (FL.).

Animal Kingdom–Jost d’Oro by Medaglia d’Oro; JOST DREAMY, f, 3, TAM, Mcl 10000, 4-26, 1m 40y, 1:44 . B-Hallmarc Stallions LLC (FL.). *1/2 to Josdesanimaux(MSW$299,448).

Atta Boy Roy–Smokin Passion by Petersburg; PIE O MY, g, 3, LA, Mcl 3500, 4-25, 4 1/2f, :51 3/5. B-Todd Nicklos & Shellie Nicklos (WA.). $15,000 ’18 WASAUG.

Conveyance–Picolata by Bellamy Road; INCONVEYANCE, g, 3, GP, Mcl 16000, 4-26, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Mulholland Springs Farm (NY.). $20,000 ’18 FTKJUL; $125,000 2019 FTMMAY.

Flashstorm–Kidding by Lemon Drop Kid; CHINOMADITO, c, 3, GP, Mcl 25000, 4-26, 6f, 1:12 3/5. B-Jaime Mejia & Maria Ines Mejia (FL.).

Race Day–Sessile by Forestry; ERV’S WENCH, f, 3, GP, Msw, 4-26, 7f, 1:24 2/5. B-Ralph Kinder & Erv Woolsey (KY.). *1/2 to Cold Hearted Pearl($292,199).

Revolutionary–It Takes Two by More Than Ready; R CALLI KIM, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-26, 7f, 1:24 1/5. B-Upson Downs Farm (KY.). $9,000 ’18 KEESEP.

Justin Phillip–Talihina Sky by Malibu Moon; CHINA CAT, f, 4, OP, Mcl 12500, 4-26, 1 1/16m, 1:47 . B-Castleton Lyons Inc (KY.). $70,000 ’17 KEESEP.

Medaglia d’Oro–Lady of Choice by Storm Bird; CROWN JEWEL, f, 4, OP, Msw, 4-26, 6f, 1:10 2/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). *1/2 to Multiple Choice(MG3$692,450).

Tizway–Funny Money by Dehere; TOONIE LOONIE, f, 4, GP, Mcl 12500, 4-26, 6f, 1:12 1/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.). $25,000 ’17 OBSOCT.