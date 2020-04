North American Maiden Winners April 29

Cross Traffic–Perfect Dawn by Majestic Warrior; QUIET DAWN, f, 3, WRD, Msw, 4-29, 1m, 1:40 2/5. B-Brad Grady & Misty Grady (FL.).

Holiday Justice–B G Want Me Back by Proud Citizen; LEON’S DIAMOND, g, 3, FON, Msw, 4-29, 6f, 1:16 3/5. B-Leon Roby (NE.).

Quality Road–Felisa by Harlan’s Holiday; MR. QUALITY, c, 3, TAM, Msw, 4-29, 1m 40y, 1:41 2/5. B-W.S. Farish & Bowling Farm (KY.). $15,000 ’18 FTKOCT.

War Front–Silk and Scarlet (GB) (G2), by Sadler’s Wells; STOLEN HOLIDAY, f, 3, TAM, Msw, 4-29, 1 1/16mT, 1:43 . B-Orpendale (KY.). $750,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Eishin Apollon (G1) *1/2 to Master of Hounds (G1$905,866) *1/2 to Minorette (G1$633,761).

My Golden Song–Grey Paree by Johar; GOLDEN PAREE, f, 4, WRD, Mcl 7500, 4-29, 1m, 1:42 3/5. B-La Bahia Stud, Inc. (TX.). $1,000 ’17 TEXAUG.