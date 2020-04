North American Maiden Winners April 8

First Dude–Future Story by Tale of the Cat; GONEASAGIRLCANGET, f, 3, TAM, Mcl 10000, 4-8, 7f, 1:26 2/5. B-Red Oak Stable (FL.). $15,000 ’18 OBSOCT.

Pollard’s Vision–Sundayville Break by Sunday Break (JPN); SUNDAY’S VISION, f, 3, WRD, Mcl 15000, 4-8, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-C. R. Trout (OK.).

Lemon Drop Kid–Pavlova by Stravinsky; LEMON WATER, f, 4, TAM, Mcl 16000, 4-8, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Brian Hilliard (KY.).

Read the Footnotes–Bianco by Yes It’s True; CASINO QUEEN, f, 4, WRD, Msw, 4-8, 6f, 1:10 4/5. B-Kelly Thiesing (OK.).