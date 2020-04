North American Maiden Winners April 9

Bayern–Pardonmecomingthru by Chatain; UNPRECEDENTED, g, 3, GP, Mcl 32000, 4-9, 6f, 1:11 2/5. B-Michael T. Barnett (KY.). $100,000 ’18 KEEJAN; $220,000 2019 FTMMAY.

Blame–Soft Whisper (MSP$317,778), by Bernstein; HIDDEN PROMISE, g, 3, OP, Mcl 20000, 4-9, 6f, 1:11 . B-W. Bruce Lunsford (KY.).

Cross Traffic–Scammony by Tiz Wonderful; STILL SCHEMIN, g, 3, GP, Mcl 16000, 4-9, 1mT, 1:36 . B-Pauleeanna Thoroughbreds, LLC (KY.). $9,000 ’18 OBSOCT; $5,500 2019 OBSJUN.

Liam’s Map–Passion (G3), by Came Home; PASSION FACTOR, f, 3, GP, Msw, 4-9, 1mT, 1:35 . B-Alpha Delta Stables, LLC (KY.). $235,000 ’18 FTSAUG. *1/2 to Devine Aida(G2P$273,215).

Liam’s Map–Painted Woman by Forest Wildcat; READYFORMYCLOSEUP, f, 3, OP, Mcl 50000, 4-9, 6f, 1:10 4/5. B-Jim R Wells & Janie Wells (KY.). $130,000 2019 OBSAPR.

Line of David–Two Bayou by Two Punch; BAYOU PROSPECTOR, g, 3, GP, Mcl 40000, 4-9, 1mT, 1:35 4/5. B-Winchester Place Thoroughbreds, LLC (KY.).

Stay Thirsty–Wake Me Up by Act of War; DEHYDRATION, f, 3, OP, Mcl 16000, 4-9, 6f, 1:11 1/5. B-Thomas Scucci & Renee Scucci (KY.).

Magician (IRE)–Zaskar (GB) by Anabaa; MAGICAL MIKE, g, 4, GP, Mcl 12500, 4-9, 1mT, 1:36 . B-Jack Anderson (KY.).

Tiznow–Surging Storm by Storm Creek; C’EST MARDI, f, 4, OP, Mcl 20000, 4-9, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Alan S. Kline & Tiznow Syndicate (KY.). $115,000 ’17 KEESEP; $100,000 2018 OBSAPR; $27,000 2019 KEENOV. *1/2 to Neversaidiwassweet(G3).