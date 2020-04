North American Non-Graded Stakes Results April 25

BACHELOR S., OP, $100,000, 3YO, 6F, 4-25.

9— LONG WEEKEND, c, 3, Majesticperfection–Liza Too, by Olmodavor. ($225,000 2019 OBSAPR). O-BCWT Ltd, B-Woodford Thoroughbreds (KY), T-Thomas M. Amoss, J-Joseph Talamo, $60,000.

3— Echo Town, c, 3, Speightstown–Letgomyecho, by Menifee. ($100,000 ’18 KEESEP). O-L and N Racing LLC, B-Betz, J Betz, Burns, CHNNHKThoroughbreds, Magers, et al (KY), $20,000.

5— Lykan, c, 3, Congrats–Up to Speed, by Papa Clem. ($6,000 ’18 KEESEP; $15,000 2019 OBSJUN). O-Muddy Waters Stables, LLC and Mason, Ingrid, B-Dr Richard Holder (KY), $10,000.

Also Ran: Little Menace, Eight Rings, Sir Rick.

Winning Time: 1:09 3/5 (ft)

Margins: HD, 5, 1 1/4.