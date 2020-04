North American Non-Graded Stakes Results April 4

KIMARI , f, 3, Munnings–Cozze Up Lady, by Cozzene. ($152,000 ’18 FTKJUL). O-Ten Broeck Farm, Inc, B-China Horse Club International Limited (KY), T-Wesley A. Ward, J-Channing Hill, $60,000.

Frank’s Rockette, f, 3, Into Mischief–Rocket Twentyone, by Indian Charlie. O-Frank Fletcher Racing Operations, Inc, B-Frank Fletcher (KY), $20,000.