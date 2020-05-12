Brisnet Trainer Stats Last 60 Days May 12

|Trainer
|Starts
|Wins
|Win %
|Steven Miyadi
|19
|10
|53
|Bob Baffert
|23
|10
|43
|Jon G. Arnett
|28
|11
|39
|Jonathan Thomas
|22
|8
|36
|Kelli Martinez
|63
|22
|35
|Brian T. Cunningham
|15
|5
|33
|Michael W. McCarthy
|15
|5
|33
|Daniel Pita
|16
|5
|31
|Michael Yates
|27
|8
|30
|Andy Mathis
|17
|5
|29
|Georgina Baxter
|24
|7
|29
|Ed Moger, Jr.
|21
|6
|29
|W. Bret Calhoun
|25
|7
|28
|Jonathan Wong
|47
|13
|28
|Stanley M. Hough
|22
|6
|27
|Michael P. De Paulo
|15
|4
|27
|Claudio A. Gonzalez
|15
|4
|27
|Chad C. Brown
|34
|9
|26
|Larry Rivelli
|19
|5
|26
|Eddie Kenneally
|23
|6
|26
|Isidro Tamayo
|23
|6
|26
|John W. Sadler
|43
|11
|26
|Juan Arriagada
|36
|9
|25
|Jose H. Delgado
|28
|7
|25
|George Weaver
|20
|5
|25
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