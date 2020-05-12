May 12, 2020

Brisnet Trainer Stats Last 60 Days May 12

May 12, 2020 Brisnet Staff Data Reports 0

 

Trainer   Starts   Wins   Win %
Steven Miyadi 19 10 53
Bob Baffert 23 10 43
Jon G. Arnett 28 11 39
Jonathan Thomas 22 8 36
Kelli Martinez 63 22 35
Brian T. Cunningham 15 5 33
Michael W. McCarthy 15 5 33
Daniel Pita 16 5 31
Michael Yates 27 8 30
Andy Mathis 17 5 29
Georgina Baxter 24 7 29
Ed Moger, Jr. 21 6 29
W. Bret Calhoun 25 7 28
Jonathan Wong 47 13 28
Stanley M. Hough 22 6 27
Michael P. De Paulo 15 4 27
Claudio A. Gonzalez 15 4 27
Chad C. Brown 34 9 26
Larry Rivelli 19 5 26
Eddie Kenneally 23 6 26
Isidro Tamayo 23 6 26
John W. Sadler 43 11 26
Juan Arriagada 36 9 25
Jose H. Delgado 28 7 25
George Weaver 20 5 25

 

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