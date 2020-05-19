May 19, 2020

Brisnet Trainer Stats Last 60 Days May 19

May 19, 2020 Brisnet Staff Data Reports 0

Trainer   Starts   Wins   Win %
Bob Baffert 28 10 36
Jon G. Arnett 37 13 35
Steven Miyadi 20 7 35
Isidro Tamayo 32 11 34
Jonathan Wong 51 17 33
Georgina Baxter 27 9 33
Jonathan Thomas 21 7 33
Kelli Martinez 65 21 32
Dale Bennett 19 6 32
Danny Gargan 19 6 32
W. Bret Calhoun 16 5 31
Larry Rivelli 20 6 30
Brian T. Cunningham 17 5 29
John W. Sadler 46 13 28
Mark Glatt 26 7 27
Peter R. Walder 30 8 27
Michael Yates 27 7 26
Anthony J. Granitz 36 9 25
Eddie Kenneally 24 6 25
Paul A. Smith 24 6 25
Barclay Tagg 16 4 25
Juan Arriagada 37 9 24
Claude R. McGaughey III 33 8 24
Stanley M. Hough 21 5 24
Andy Mathis 17 4 24
Michael W. McCarthy 17 4 24
Daniel Pita 17 4 24

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