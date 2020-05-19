Brisnet Trainer Stats Last 60 Days May 19

|Trainer
|Starts
|Wins
|Win %
|Bob Baffert
|28
|10
|36
|Jon G. Arnett
|37
|13
|35
|Steven Miyadi
|20
|7
|35
|Isidro Tamayo
|32
|11
|34
|Jonathan Wong
|51
|17
|33
|Georgina Baxter
|27
|9
|33
|Jonathan Thomas
|21
|7
|33
|Kelli Martinez
|65
|21
|32
|Dale Bennett
|19
|6
|32
|Danny Gargan
|19
|6
|32
|W. Bret Calhoun
|16
|5
|31
|Larry Rivelli
|20
|6
|30
|Brian T. Cunningham
|17
|5
|29
|John W. Sadler
|46
|13
|28
|Mark Glatt
|26
|7
|27
|Peter R. Walder
|30
|8
|27
|Michael Yates
|27
|7
|26
|Anthony J. Granitz
|36
|9
|25
|Eddie Kenneally
|24
|6
|25
|Paul A. Smith
|24
|6
|25
|Barclay Tagg
|16
|4
|25
|Juan Arriagada
|37
|9
|24
|Claude R. McGaughey III
|33
|8
|24
|Stanley M. Hough
|21
|5
|24
|Andy Mathis
|17
|4
|24
|Michael W. McCarthy
|17
|4
|24
|Daniel Pita
|17
|4
|24
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