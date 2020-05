North American Maiden Winners May 1

Bourbon Courage–Lulu Quatorze by Louis Quatorze; HIGH PROOF, g, 3, OP, Msw, 5-1, 6f, 1:09 4/5. B-Martha Mallicote (FL.). $60,000 2019 OBSJUN.

Brethren–Boa Twelve by Lemon Drop Kid; KEY BISCAYNE, f, 3, GP, Msw, 5-1, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Arindel (FL.).

Cairo Prince–Mother’s Milk by Silver Deputy; SEE THE PYRAMIDS, c, 3, GP, Mcl 12500, 5-1, 1m, 1:37 1/5. B-Johnson, Galvin & Flounders (KY.). $105,000 ’17 KEENOV; $190,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Sheeza Milky Way (G1P$268,415).

Chitu–Wind Racer by Curlin; BUFFALO MAX, g, 3, TAM, Mcl 25000, 5-1, 1m 40y, 1:43 3/5. B-Baoma Corp (KY.).

Freud–Missunitednations by Peace Rules; STARSHIP BUBBA, c, 3, GP, Mcl 25000, 5-1, 7f, 1:24 3/5. B-Mustang Farms, Inc. (NY.). *1/2 to Adens Dream($277,225).

Mizzen Mast–Bailarina by Lord Avie; ROW THE BOAT, g, 4, TAM, Mcl 10000, 5-1, 7f, 1:26 2/5. B-World Thoroughbreds Racing Inc. (MN.). *1/2 to High Bar ($266,926).

Northern Afleet–Hope for a Change by Strong Hope; CAMBIO, f, 4, TAM, Mcl 16000, 5-1, 5 1/2f, 1:06 . B-Pat Doran & Dennis Doran (IN.). $3,000 ’17 FTKOCT.