North American Maiden Winners May 14

Into Mischief–Gottahaveadream by Indian Charlie; DAYOUTOFTHEOFFICE, f, 2, GP, Msw, 5-14, 4 1/2f, :52 1/5. B-Siena Farms LLC (KY.).

Camelot (GB)–High Fidelity (GER) by Peintre Celebre; PECHANGA (IRE), f, 3, GP, Msw, 5-14, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Lynch Bages Ltd & Camas Park Stud (IRE.). 200,000EUR ’18 ARQAUG. *1/2 to Udalla (IRE)(champion in Spain).

City Zip–Cinnamon Lass by Conduit (IRE); WHY THE LONG FACE, f, 3, GG, Mcl 12500, 5-14, 6f, 1:12 4/5. B-Runnymede Farm Inc. & Peter J. Callahan (KY.). $22,000 ’18 KEESEP; $50,000 2019 FTMMAY.

Constitution–Street Affair by Street Cry (IRE); CONSTITUTIONAFFAIR, c, 3, GG, Mcl 20000, 5-14, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Troy Rankin (KY.). $25,000 ’18 OBSJAN.

Empire Maker–Palooza by Hennessy; EL SCORCHO, f, 3, GP, Mcl 12500, 5-14, 1mT, 1:36 2/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $75,000 ’18 KEESEP; $140,000 2019 OBSAPR.

Lakerville–Don’t Despair by High Brite; TAKES A VILLAGE, f, 3, GG, Mcl 12500, 5-14, 6f, 1:12 2/5. B-Harris Farms (CA.). $15,500 ’18 CTNAUG.

Midshipman–In a Twinkling by Include; CAPTAIN DUKE, g, 3, GP, Mcl 16000, 5-14, 6f, 1:12 . B-Recep Avsar (KY.). $3,000 ’18 KEESEP; $13,000 2019 OBSJUN.

Officer Rocket (GB)–Kitty’s Thunder by Thunder Gulch; THUNDEROUS, f, 3, CT, Mcl 5000, 5-14, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Bybee Road Farm (WV.).

Verrazano–Tangaroo by Lonhro (AUS); READY TO CHARM, f, 3, CT, Mcl 5000, 5-14, 4 1/2f, :52 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,000 ’18 KEESEP.

City Zip–Conga Bella ($457,032), by Congaree; PLEASE ZIP IT, f, 4, GG, Mcl 5000, 5-14, 5f, :59 3/5. B-Off The Hook LLC & Gumpster Stable (FL.). $50,000 2018 OBSAPR.