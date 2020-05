North American Maiden Winners May 16

Aikenite–Tiz Vegas by Tiznow; VEGAS LIFE, c, 3, TAM, Mcl 16000, 5-16, 6f, 1:11 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $3,000 ’18 KEESEP; $15,000 2019 OBSJUN.

Archarcharch–Lion Lemon ‘n Lime by Lion Hearted; ARCH ABILITY, c, 3, CD, Mcl 30000, 5-16, 6f, 1:11 1/5. B-Homepride Farm (KY.). $2,700 ’17 KEENOV; $13,000 ’18 KEESEP.

Candy Ride (ARG)–Wild Ridge by Tapit; THE FILTER, g, 3, GG, Mcl 12500, 5-15, 6f, 1:11 3/5. B-Blue Heaven Farm (KY.). $25,000 ’18 KEESEP.

Commissioner–Boston Cat by High Yield; COMMCAT, f, 3, CT, Msw, 5-15, 6 1/2f, 1:20 4/5. B-Charles A. Woodson Jr. (WV.). $10,000 ’18 FTKOCT.

First Dude–Miss Velocity by Curlin; DUDES PICK, f, 3, CT, Msw, 5-16, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Mary K. Haire (FL.).

Golden Lad–Silver Ashlee by Red Bullet; OXIDE, c, 3, CD, Msw, 5-16, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Dark Hollow Farm (MD.). $50,000 ’18 FTMOCT; $120,000 2019 FTMMAY.

Handsome Mike–Crown Ready by More Than Ready; MIKE IS READY, g, 3, TAM, Mcl 16000, 5-16, 1mT, 1:36 3/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Honor Code–Going to Kukaro by Speightstown; PRAISE AND HONOR, f, 3, GG, Msw, 5-16, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Breffni Farm (KY.). $160,000 ’17 KEENOV; $330,000 ’18 KEESEP.

Langfuhr–Activist Investor by Mr. Greeley; GUNTER, c, 3, CT, Msw, 5-15, 4 1/2f, :52 . B-Corrigan Racing Stable, Inc. (KY.).

Liam’s Map–Obsequious by Fusaichi Pegasus; PANAREA, f, 3, GP, Mcl 25000, 5-16, 6f, 1:12 1/5. B-St. Elias Stables, LLC (KY.).

More Than Ready–All Star Heart (G2$465,769), by Arch; AFFIANCED, f, 3, SA, Msw, 5-16, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $410,000 ’18 KEESEP.

Speightstown–Unfold the Rose by Catienus; HEYWOODS BEACH, c, 3, SA, Msw, 5-16, 1mT, 1:35 . B-SF Bloodstock LLC (KY.). $150,000 ’18 KEESEP; $180,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Stephanie’s Kitten(MG1$4,292,904).

Stay Thirsty–Giant Fable by Giant’s Causeway; TRISOMIA, c, 3, GP, Mcl 10000, 5-16, 6f, 1:12 . B-Sam Kassin & Eli Gindi (KY.).

Tonalist–Hot Stones (G3$521,356), by Bustin Stones; HOT MIST, f, 3, TAM, Msw, 5-16, 7f, 1:24 1/5. B-Clarkland Farm (KY.). $110,000 ’18 KEESEP.

Union Rags–Sweet Nanette (G3P$392,845), by You and I; SAY MOI, f, 3, CD, Msw, 5-16, 6f, 1:10 2/5. B-Tony Holmes & Tim Thornton (KY.). $300,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Rooster Bullet($270,350).

Windsor Castle–Maginot Line by First Defence; HE’S ON THE LINE, g, 3, CT, Msw, 5-15, 4 1/2f, :52 . B-Tim Grams & Judy Grams (WV.).

Bittel Road–Distinctly Spring by Distinctive Pro; LASHER, g, 4, CT, Msw, 5-16, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Adam King, Jessica Loy & William DeVane (WV.). *1/2 to Mean Bean(SP$255,673).

Gio Ponti–Air Guitar by Five Star Day; KA’NAH, c, 4, SA, Msw, 5-15, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Mt. Joy Stables Inc (KY.). $32,000 ’16 KEENOV.

Gone Astray–Social Security by Notebook; SOCIALLY ASTRAY, f, 4, GP, Mcl 12500, 5-16, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Dr. Myron R. Wilson (FL.).

Idiot Proof–Sugar Pine by Mud Route; SUGAR CRUSH, f, 4, GG, Mcl 25000, 5-16, 5 1/2f, 1:05 . B-Eileen Matson (CA.). $10,000 ’17 BESOCT.

Noble Mission (GB)–Bromelia by Unbridled’s Song; LA SHIRIMP, f, 4, GG, Mcl 20000, 5-16, 1 1/16mT, 1:45 2/5. B-Machmer Hall & Haymarket Farm (KY.).

Sidney’s Candy–Lil Nugget by Mining for Money; LIL SYDNEY, g, 4, SA, Mcl 20000, 5-16, 6f, 1:12 . B-William A. Branch & Arnold R Hill (KY.).

Street Boss–Miss Forest City by Coronado’s Quest; PIMM AND PROPER, f, 4, CT, Mcl 12500, 5-15, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Laberinto Farm & Racing Stables Corp (KY.). $14,000 ’17 FTMOCT.

Super Saver–Hallie Gay by Summer Bird; MOMENTS TO SAVER, f, 4, TAM, Mcl 12500, 5-16, 1m 40y, 1:43 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $120,000 ’17 KEESEP.

The Factor–Summers Edge by The Cliff’s Edge; SEEKING REFUGE, c, 4, GG, Msw, 5-16, 1mT, 1:38 . B-Denny Andrews (KY.). $50,000 2018 OBSAPR. *1/2 to Vero Amore(G2P$252,255).