North American Maiden Winners May 17

Haynesfield–Love You So by War Chant; LOVE WINS, f, 2, SA, Msw, 5-17, 4 1/2f, :53 3/5. B-Eileen Matson (CA.). $23,000 ’19 FTCYRL.

Cairo Prince–Soundwave by Friends Lake; DEAN MARTINI, g, 3, CD, Mcl 50000, 5-17, 1 1/16m, 1:43 4/5. B-Brereton C. Jones & Bret Jones (KY.). $72,000 ’17 KEENOV; $220,000 ’18 KEESEP.

Doctor Peach–Waiting to Connect by Black Tie Affair (IRE); WE CONNECTED, g, 3, GP, Mcl 12500, 5-17, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Rebecca Alexander & Sharon Biamonte (FL.).

Jersey Town–Garzacountyqueen by Harlan’s Holiday; PRINCE JERSEY TOWN, g, 3, CD, Msw, 5-17, 6f, 1:10 3/5. B-Lou Dunn Die Kemper (KY.).

Malibu Moon–Book Review (G1$884,955), by Giant’s Causeway; REGAL BEAUTY, f, 3, SA, Msw, 5-17, 1m, 1:38 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Street Sense–Worthy Cat by Tale of the Cat; CAT’S PAJAMAS, f, 3, CD, Msw, 5-17, 1 1/16mT, 1:44 . B-Jack Swain III (KY.).

Violence–Tapit Ten by Tapit; UNRIGHTEOUS, c, 3, GP, Msw, 5-17, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Will Take Charge–Easy Limit by Storm Cat; COMMON COURTESY, f, 3, CD, Mcl 30000, 5-17, 6f, 1:11 2/5. B-J. V. Shields Jr. (KY.).

Tale of the Cat–U R All That I Am (G2P$426,740), by Valid Wager; I AM ALLTHATYOUARE, g, 4, GG, Msw, 5-17, 5f, :57 . B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (KY.).

Tizbud–Masquerade Belle by Victory Gallop; BUD KNIGHT, g, 4, SA, Msw, 5-17, 1mT, 1:35 4/5. B-Pamela C. Ziebarth (CA.). *Full to Tiz Flirtatious(G1$779,800).