North American Maiden Winners May 21

Not This Time–More Than Magic by More Than Ready; HOPEFUL PRINCESS, f, 2, CD, Msw, 5-21, 4 1/2f, :51 1/5. B-Elm Tree Farm, LLC (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Tiznow–Afleet Honey by Uncle Mo; FLYING ALETHA, f, 2, GP, Msw, 5-21, 5f, :58 3/5. B-Tami Bobo (KY.). $100,000 ’18 KEENOV; $175,000 ’19 FTKJUL.

Animal Kingdom–Storm Strip by Comic Strip; INDIRECTLY, c, 3, GP, Mcl 16000, 5-21, 1m, 1:39 1/5. B-Adena Springs (KY.). $15,000 2019 OBSJUN.

Khozan–Love Ya Style by Essence of Dubai; CAROLYN’S SMILE, f, 3, GP, Mcl 40000, 5-21, 5f, :58 2/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Lea–Moon Meeting Too by Malibu Moon; SETTING THE MOOD, f, 3, GP, Msw, 5-21, 1 1/8m, 1:52 . B-Curt Leake (KY.). $67,000 ’17 KEENOV; $140,000 2019 OBSAPR.

Mr Speaker–Market Buzz by After Market; HASHTAG WINNER, f, 3, CD, Mcl 50000, 5-21, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Virginia H. Tarra Trust (KY.).

Paynter–Clever Beauty by Indian Charlie; BEAUTY DAY, f, 3, CD, Mcl 20000, 5-21, 1m, 1:37 3/5. B-Green Lantern Stables, LLC (KY.). $30,000 ’17 KEENOV.

U S Ranger–Blue Sky Holiday (G3$258,851), by Victory Gallop; SALSA VERDE, f, 3, GG, Mcl 8000, 5-21, 1m, 1:42 . B-Liberty Road Stables (CA.). $1,000 2019 CALMIX.

He Be Fire N Ice–Baby Garcia by First Recall; ICE OR FIRE, c, 4, GG, Mcl 8000, 5-21, 6f, 1:11 1/5. B-Jose de Jesus Garcia (CA.).