North American Maiden Winners May 22

Kantharos–Tempers Flair by Smart Strike; COWAN, c, 2, CD, Msw, 5-22, 4 1/2f, :51 3/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $185,000 ’19 KEESEP.

Not This Time–Ottaviano by Elusive Quality; SWAGGY GEORGE, c, 2, GP, Msw, 5-22, 5f, 1:00 . B-Frank L. Dunham (KY.).

Paynter–Sam’s Sunny City by City Zip; POSITIVITY, c, 2, SA, Msw, 5-22, 4 1/2f, :52 3/5. B-Allen Farm, LLC (CA.). $20,000 ’19 FTCYRL.

Handsome Mike–Princess Biagi by Quaker Ridge; HANDSOME PRINCE, g, 3, GP, Mcl 25000, 5-22, 6f, 1:11 1/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Mucho Macho Man–Urania by Awesome Again; GLORIOUSLY, f, 3, GP, Mcl 50000, 5-22, 1m, 1:37 3/5. B-Adena Springs (KY.).

Palace–It’s True Romance by Yes It’s True; MR NAPPY, g, 3, GP, Mcl 40000, 5-22, 5fT, :56 3/5. B-Beth Bayer (FL.). $22,000 ’18 OBSOCT.

Southern Image–Nada Joke by Comic Strip; COLLUSION DELUSION, g, 3, GG, Mcl 8000, 5-22, 1m, 1:41 3/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray DVM (CA.).

Uncaptured–Grilledham’ncheese by Gneiss; BUMPA, g, 3, TAM, Mcl 10000, 5-22, 6 1/2f, 1:20 . B-Catherine Ann Cook (FL.). $30,000 2019 OBSAPR.

Bodemeister–Yes She’s a Lady by Yes It’s True; KASILOF, c, 4, LS, Mcl 10000, 5-22, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Mr. & Mrs. Oliver S. Tait (KY.). $150,000 ’17 FTKOCT; $195,000 ’17 KEEJAN; $110,000 ’17 KEESEP.

Friesan Fire–Lite Write by Benton Creek; RIVERS OF LITE, g, 4, CD, Mcl 10000, 5-22, 6f, 1:11 1/5. B-Robert Clements (KY.). $1,000 ’16 KEENOV.

Giant’s Causeway–Kimbolton by First Defence; REVENIO, g, 4, CD, Mcl 20000, 5-22, 1m, 1:36 3/5. B-Kimbolton Syndicate (KY.). $190,000 ’17 KEESEP.

Vronsky–Elana Mar by Cyclotron; SOTHALIS, f, 4, GG, Mcl 8000, 5-22, 6f, 1:11 . B-Ed Bernstein & Andrew Molasky (CA.).