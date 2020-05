North American Maiden Winners May 23

Atticus–Achnasheals by Broken Vow; GARDEES WORLD, f, 2, GG, Msw, 5-23, 4 1/2f, :52 3/5. B-Frank P. Lagattuta (CA.). $2,200 ’19 CTNAUG.

Abraaj–In Vitro by Demon Warlock; RIGGSKI, g, 3, LA, Mcl 3500, 5-22, 4 1/2f, :52 1/5. B-Tim Allen Floyd, James Broussard & Horseplayer’s Racing Club (CA.).

Adios Charlie–Groove Maker by Empire Maker; LEBASI, g, 3, TAM, Mcl 10000, 5-23, 6f, 1:12 1/5. B-Debora Corral Morgan (FL.).

American Pharoah–New Wave by Tale of the Cat; CARDIAC KID, c, 3, GP, Mcl 25000, 5-23, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-G. Watts Humphrey Jr. & W. S. Farish (KY.). $230,000 2019 KEEAPR.

Biondetti–All Thrill by Gulf Storm; TOTALLY PERFECT, f, 3, TAM, Mcl 40000, 5-23, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Tim Stewart (FL.). $3,500 ’18 OBSOCT; $11,500 2020 OBSJAN.

City Zip–Whispering Softly by Arch; SILARDI, g, 3, SA, Msw, 5-23, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Peter Berglar Racing Interests LLC & Narola, LLC (KY.). $165,000 ’18 KEESEP.

City Zip–Gleaning by Hard Spun; THE CONNECTOR, c, 3, TAM, Mcl 32000, 5-23, 1mT, 1:36 . B-Nursery Place & Robert T. Manfuso (KY.). $250,000 ’18 FTSAUG.

Dialed In–Pajama Bottom by Include; VERB, c, 3, CD, Msw, 5-23, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Cave Brook Farm (KY.). $65,000 ’17 KEENOV.

Distorted Humor–Bev’s Summer Song by Birdstone; WELL CONNECTED, c, 3, GP, Msw, 5-23, 6 1/2f, 1:16 . B-Dr. Aaron Sones (KY.). $80,000 ’18 KEESEP.

Empire Maker–Forever Together (champion, $2,957,639), by Belong to Me; BURNING BRIGHT, g, 3, TAM, Msw, 5-23, 1m 40y, 1:40 3/5. B-Augustin Stable (KY.).

Khozan–Wave Bye Bye by Congrats; WITCH HUNTER, f, 3, GP, Mcl 10000, 5-23, 1m, 1:39 2/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (NY.). $7,500 2019 OBSAPR.

Macho Uno–Cambiata by Concerto; MACHO D’ORO, g, 3, GP, Mcl 10000, 5-23, 1m, 1:37 3/5. B-Popatop, LLC (KY.). $15,000 2019 OBSJUN.

Medaglia d’Oro–Fawaarek by Smart Strike; ALTAF, f, 3, CD, Msw, 5-23, 1m, 1:36 . B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Tapiture–Devils Humor by Distorted Humor; DUST DEVIL, c, 3, LS, Msw, 5-23, 6f, 1:11 4/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). *1/2 to All in Fun (SP$311,480).

Tizbud–Your Cheatin Heart by Bernstein; LOUD LOUD MUSIC, f, 3, GG, Msw, 5-22, 5fT, :57 . B-Nick Alexander (CA.).

Violence–Merry Chip Us by Lookin At Lucky; TAKE A TIME OUT, f, 3, GG, Msw, 5-23, 1m, 1:38 4/5. B-Spartan Team Investments LLC, William Hart & H & H Farms (KY.). $210,000 ’17 KEENOV; $150,000 ’18 KEESEP.

Weigelia–Madelaine by Wayne County (IRE); WIDGET FACTORY, g, 3, CT, Msw, 5-22, 7f, 1:29 1/5. B-Barbara Wheeler (PA.). $17,000 ’18 FTMOCT; $20,000 2019 FTMMAY. *1/2 to Phasmes (champion in Korea) *Full to Barracuda Wayne (MSW$276,635).

Can the Man–Street Bird by Street Cry (IRE); UNCANNY, f, 4, CT, Mcl 5000, 5-22, 4 1/2f, :53 3/5. B-Xanthus Farms, Inc. (PA.).

Clubhouse Ride–Powerofvoodoo by Unusual Heat; GOODTINGSCOMINPINK, f, 4, SA, Msw, 5-22, 1mT, 1:35 3/5. B-Bill Mudarris (CA.).

Doctor Romane–Cincy Sin by Jump Start; DOC’S DENITA, f, 4, LS, Mcl 20000, 5-23, 5 1/2f, 1:07 . B-Sonny Ellen (TX.).

Goldencents–Angels Trace by Bellamy Road; GOLDEN NOTION, c, 4, CD, Mcl 50000, 5-23, 7f, 1:23 . B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.). $10,000 ’17 FTKOCT; $100,000 2018 OBSAPR; $200,000 2019 OBSJAN.

Lookin At Lucky–High On Kitten by Kitten’s Joy; LOOKIN HIGH, g, 4, LS, Msw, 5-23, 1m, 1:41 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $4,000 ’17 KEESEP.

Street Sense–Alwaan by Elusive Quality; MURALIST, g, 4, SA, Msw, 5-23, 1m, 1:38 1/5. B-Hare Forest Farm, LTD. (KY.). $210,000 ’17 FTKOCT. *1/2 to Our Caravan (SW$569,466).

Verrazano–True Religion by Yes It’s True; FREEDOM PASSAGE, f, 4, LS, Msw, 5-23, 1m, 1:40 . B-Geoff Nixon (KY.).

Field Commission–Sharp and Crafty by Crafty Friend; SHARP’S MISSION, m, 5, CT, Mcl 5000, 5-22, 4 1/2f, :54 3/5. B-Marc J. Sharp (WV.).

Treasure Beach (GB)–Rebellious Nature by Grand Slam; CALYPSO KEY, m, 5, TAM, Mcl 16000, 5-23, 1mT, 1:37 2/5. B-Firefly Farm Racing, LLC (FL.).