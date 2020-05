North American Maiden Winners May 24

Phantom Wildcat–Ermine’s Song by Unbridled’s Song; TOM’S SONG, g, 2, GG, Msw, 5-24, 4 1/2f, :52 4/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (CA.).

Bernardini–Christmas Lass by Lemon Drop Kid; GRAND CRU CLASSE, f, 3, GP, Msw, 5-24, 6f, 1:10 4/5. B-Daniel J. Burke (KY.). $137,000 ’18 FTKOCT; $335,000 2019 FTMMAY.

Boisterous–Irish Tart by Giant’s Causeway; READY FOR A FIGHT, g, 3, GG, Msw, 5-24, 6f, 1:10 2/5. B-Gary Barber (CA.).

Charitable Man–Lets Just Do It (MSW$287,926), by Roy; TAKE TIME, g, 3, CT, Msw, 5-23, 6 1/2f, 1:21 . B-John Allen Casey (WV.).

City Zip–Lady On the Run (MSW$385,600), by Ten Most Wanted; MISS IS ZIPPY, f, 3, CD, Mcl 50000, 5-24, 7f, 1:25 3/5. B-Martha Mulholland, Tom Grether Farms, Inc., Yehuda Cohen & Candylan (KY.).

Elusive Warning–Swiss Please by Swiss Yodeler; SHARP WARNING, c, 3, GG, Mcl 25000, 5-24, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Madera Thoroughbreds (CA.).

Hard Spun–The Magic Stone by Malibu Moon; HARD LIGHTING, c, 3, GP, Msw, 5-24, 1m, 1:37 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $55,000 ’18 KEESEP.

Honor Code–Stayclassysandiego by Rockport Harbor; DESCENT, c, 3, LS, Mcl 10000, 5-24, 1m, 1:40 4/5. B-Nancy C. Shuford (KY.). $300,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Pretty N Cool(MG2$562,905).

Lakerville–Flicker of Gold by Stephanotis; GLITTER LAKE, f, 3, GG, Mcl 8000, 5-24, 5f, :59 . B-Sam Rizzo (CA.).

Mucho Macho Man–My Runner by Belong to Me; MUCHO RUNNER, f, 3, GG, Mcl 8000, 5-24, 5f, :59 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $2,500 ’18 CTNAUG.

Munnings–Cassidys Pride by Medaglia d’Oro; MANE ATTRACTION, f, 3, GP, Msw, 5-24, 5f, :58 3/5. B-Peter J. Mirabelli (KY.).

Old Topper–Going for a Spin (MSW$338,404), by Ministers Wild Cat; TAKE ME FOR A SPIN, c, 3, GG, Msw, 5-24, 6f, 1:10 2/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Proud Citizen–Fought the Fight by War Front; PROUDLY FOUGHT, f, 3, CD, Mcl 10000, 5-24, 6f, 1:11 4/5. B-Brereton C. Jones & Bret Jones (KY.).

Square Eddie–Categorize by Menifee; HANDSOME CAT, g, 3, SA, Msw, 5-24, 6f, 1:10 1/5. B-Kevin Devinzenci (CA.).

Super Saver–Wind Gust by Dynaformer; POLAR WIND, c, 3, SA, Mcl 40000, 5-24, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Pam & Martin Wygod (KY.).

Data Link–Happy Flight by Majestic Warrior; NEON DREAMS, f, 4, LS, Msw, 5-24, 6f, 1:12 1/5. B-Glencrest Farm LLC (KY.). $20,000 ’17 FTKTRF; $30,000 ’17 KEEJAN.

Tapit–Successful Outlook (G3), by Orientate; PER CAPITA, c, 4, CD, Msw, 5-24, 1m, 1:35 1/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). *1/2 to Sweet Lulu(G1$693,600) *Full to Anchor Down(G2$734,254) *Full to Iron Fist(G3$1,104,199).

Tapit–Life Is Sweet (MG1$1,820,810), by Storm Cat; ZEST, f, 4, SA, Msw, 5-24, 1mT, 1:36 3/5. B-Wygod Equine, LLC (KY.).