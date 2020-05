Flat Out–Mayfield Road by Yonaguska; FLAT AS A PANCAKE, f, 3, ASD, Msw, 5-25, 5f, :59 1/5. B-William D. Graham (ON.). C$36,000 ’18 ALBSEP; $1,800 ’18 KEEJAN.

Going Commando–Bears Princess by Olmodavor; BEAR ME A MOMENT, g, 3, ASD, Msw, 5-25, 5f, 1:01 . B-Cam Ziprick (MB.). C$6,100 ’18 MANAUG.