North American Maiden Winners May 28

Gone Astray–Fast Moon by Malibu Moon; PALADIO, c, 2, GP, Mcl 25000, 5-28, 4 1/2f, :52 3/5. B-Passion Stables Inc (FL.).

Hard Spun–Sky Dreamer by Sky Mesa; BEAUTIFUL MEMORIES, f, 2, CD, Msw, 5-28, 5f, :58 . B-John C. Oxley (KY.). *1/2 to Kimbear(G2$777,133).

Alternation–My Girl Bess by More Than Ready; QUARTERBACK DAK, g, 3, CD, Mcl 30000, 5-28, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Ed Few (TX.). $18,500 ’18 TEXAUG.

Dublin–Evil Queen by Hear No Evil; KING KLOVER, g, 3, ASD, Msw, 5-27, 5f, 1:00 4/5. B-St. Elias Stable, LLC (NY.). $2,200 ’17 KEENOV.

Wilko–Slewie Blues by Seattle Slew; SIXTYSHADESOFBLUES, f, 3, ASD, Msw, 5-27, 5f, 1:02 1/5. B-Dean Melnic (MB.).

Brilliant Speed–Ring of Faith by Consolidator; BRILLIANT BOLT, g, 4, CT, Mcl 5000, 5-28, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Sugarland LLC (MD.).

Goldencents–Business Decision by Put It Back; AMADORA, f, 4, GP, Msw, 5-28, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Angela Ingenito (FL.). $65,000 ’17 FTKJUL; $15,000 2019 KEENOV.

Macho Uno–Dance the Rumba by Tiago; DANCINGWITHJIMMIEB, f, 4, GP, Mcl 12500, 5-28, 5f, :58 4/5. B-Jim Ballinger (KY.).

Native Ruler–Photo Slewt by Evansville Slew; RAGTOP RED, g, 4, FON, Msw, 5-27, 6f, 1:18 1/5. B-Mr. & Mrs. Kurt Kent Kindschuh (NE.).

Noble Mission (GB)–Humor Me by Indian Charlie; NOBLE MARIA, f, 4, GP, Mcl 16000, 5-28, 1m, 1:40 1/5. B-George Bolton (KY.). $10,000 ’17 KEESEP.

Prospective–Hometown Discount by Grand Reward; I’M A ROCKSTAR, f, 4, GP, Mcl 10000, 5-28, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Cherie M Abner & Michael A Bossio (FL.). $16,000 2018 OBSJUN.

Shackleford–Grandtessa by Grand Slam; RAYO DE LUZ, g, 4, CD, Mcl 10000, 5-28, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-E. H. Beau Lane III (KY.). $200,000 ’17 KEESEP.