North American Maiden Winners May 30

Khozan–Alluring Lady by Indygo Shiner; BIG DADDY DAVE, g, 2, GP, Msw, 5-30, 5f, :58 4/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Mr. Gold Mover–Bekat Bekat by Lawyer Ron; THE PACESETTER, f, 2, RUI, Msw, 5-30, 4 1/2f, :53 2/5. B-Fred Alexander (NM.). $47,000 ’19 RUIAUG.

Verrazano–Star Keeper by Cape Blanco (IRE); STELLAR GRACE, f, 2, TAM, Msw, 5-30, 5f, :59 3/5. B-Pam Blatz-Murff (KY.).

Coil–Madoffwiththemoney by Tribal Rule; DOZO, f, 3, SA, Mcl 25000, 5-29, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Frank Aldrich & Mary Sue Aldrich (CA.).

Competitive Edge–Rapid Ransom by Red Ransom; NATURAL HISTORY, c, 3, CD, Mcl 20000, 5-30, 6f, 1:10 2/5. B-Paget Bloodstock & Galtee Bloodstock (KY.). $65,000 ’18 FTKJUL; $180,000 2019 OBSAPR.

Curlin to Mischief–Crystal House by Chester House; SEE THROUGH IT, g, 3, LA, Mcl 3500, 5-29, 4 1/2f, :52 1/5. B-Edward Allred (CA.).

Empire Maker–Snow Kid by Lemon Drop Kid; LINFIELD, g, 3, GG, Mcl 12500, 5-30, 1m, 1:39 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.).

Fiber Sonde–Hishikatsu Ballado by Saint Ballado; SONDE ST BLUES, g, 3, CT, Mcl 12500, 5-29, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-John D. McKee (WV.).

Include–Dear to All by Tale of the Cat; BRITTLE AND YOO, f, 3, CD, Mcl 75000, 5-30, 6f, 1:10 3/5. B-James A. Justiss (KY.).

Morning Line–Judith Basin by Danzig; ATAKAN, c, 3, GP, Mcl 12500, 5-30, 1 1/8mT, 1:50 3/5. B-Muzeyyen Karabulut (KY.).

Mr. Gold Mover–Peggy Sue Leggs by Early Flyer; MR GOLD MAN, g, 3, RUI, Msw, 5-30, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Ron Kellum (NM.).

Shanghai Bobby–Inanna by Corinthian; SHANGHAI CURLY, c, 3, SA, Mcl 25000, 5-30, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Adrian Regan, Fergus Galvin, Tony Hegarty & John Wade (KY.). $55,000 2019 OBSAPR.

Sing Baby Sing–Miss Busy by E Dubai; MINNIE ME HA, f, 3, RUI, Msw, 5-30, 5 1/2f, 1:05 . B-Tom Durant (NM.).

Slew’s Tiznow–Wild Marini by Marino Marini; ANTITHETICAL, g, 3, SA, Mcl 25000, 5-30, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Rancho San Miguel (CA.). $9,000 2019 CALMIX.

Street Sense–Andina (IRE) (G1P$282,982), by Singspiel (IRE); YLIKEDIS, f, 3, LRL, Msw, 5-30, 1 1/16mT, 1:40 4/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $65,000 ’18 FTKOCT; $170,000 2019 FTFMAR. *1/2 to Andina Del Sur (G3$500,450).

Tiznow–Darling’s Darling by Bernardini; BATTALION, c, 3, GP, Mcl 50000, 5-30, 1mT, 1:37 1/5. B-Debby Oxley (KY.). $80,000 ’18 KEESEP.

Tonalist–Lonesome Town by Broken Vow; WIND RIDGE, c, 3, GP, Mcl 25000, 5-29, 1m, 1:36 3/5. B-R. S. Evans (MD.). *1/2 to Lonely Road (G3).

Verrazano–Broken Silence by Broken Vow; WHAT A COUNTRY, g, 3, CD, Msw, 5-30, 1 1/16m, 1:43 3/5. B-Scott Dilworth & Evan Dilworth (KY.). $37,000 ’18 KEESEP.

El Padrino–Hedge Proxy by Silver Deputy; ELEGANT GAL, f, 4, CT, Msw, 5-29, 4 1/2f, :52 2/5. B-Stephen Glessner & Donna Tullner (MD.).

Fed Biz–Zero Interest by Kafwain; BLIP SAYS BYE, f, 4, CT, Msw, 5-29, 4 1/2f, :51 4/5. B-E. H. Beau Lane III (KY.).

Quality Road–Love This Kitty by Not for Love; NORTH BROADWAY, f, 4, GP, Msw, 5-30, 1mT, 1:34 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $750,000 2018 OBSMAR.

Tizbud–Summer Jersey by Siberian Summer; NIL PHET, g, 4, GG, Mcl 5000, 5-30, 1m, 1:40 . B-S Samdow Inc (CA.). *Full to Soi Phet (MSW$1,023,917).